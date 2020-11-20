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Природа

Синие киты вернулись в Южную Атлантику спустя 50 лет после уничтожения их популяции

National Geographic Россия
20 ноября 2020
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Фото: Natural England / Flickr
Самых больших в мире китов (и самых больших животных во всем современном мире, раз уж на то пошло) обнаружили у берегов острова Южная Георгия, располагающегося в 1500 км к северо-востоку от Антарктического полуострова.

Международная исследовательская группа обнаружила свидетельства возвращения находящихся под угрозой исчезновения синих китов (Balaenoptera musculus) на субантарктический остров Южная Георгия спустя 50 лет после того, как китобойный промысел почти полностью их уничтожил. 

Открытие, основанное на анализе наблюдений, фотографий и подводных звукозаписей за последние 30 лет, стало решающим доказательством того, что этот вид восстанавливается после запрета на коммерческий китобойный промысел в 1960-х годах.

Синие киты процветали у Южной Георгии до того, как промышленный китобойный промысел в период с 1904 по 1971 унес жизни более 42 тысяч особей этих животных. Большую часть китов уничтожили в период до середины 30-х годов прошлого века. Вид практически исчез из региона — в период с 1998 по 2018 год у берегов Южной Георгии был обнаружен лишь один синий кит. 

Теперь ученые сообщают, что только в феврале этого года было обнаружено 58 синих китов, которых зафиксировали с помощью съемки с воздуха и благодаря многочисленным акустическим наблюдениям. 

«За последние несколько лет работы в Южной Георгии мы стали с растущей надеждой наблюдать за увеличивающейся популяцией синих китов, которых видели и слышали на острове, чего не происходило до недавнего времени. Этот год был особенно захватывающим, с большим количеством наблюдений, на что мы и не могли надеяться», — Сюзанна Калдеран, ведущий автор исследования из Шотландской ассоциации морских наук.

Одно из недавних исследований показало, что в регион уже вернулись давно отсутствовавшие здесь горбатые киты (Megaptera novaeangliae), однако синие киты не торопились возвращаться до последнего. 

«Мы не совсем понимаем, почему синим китам потребовалось так много времени, чтобы вернуться. Возможно, так много из них было убито в Южной Георгии, что это привело к потере "культурной памяти" среди популяции о том, что эта область является местом кормления», — говорит Калдеран.

Соавтор исследования, эколог Дженнифер Джексон из Британской антарктической службы, руководившая экспедицией по поиску китов в 2020 году, считает, что у ученых есть все основания полагать, что киты обосновались в регионе надолго. 

«Поскольку воды Южной Георгии определены <…> как охраняемые морские районы, мы надеемся, что такое увеличение численности синих китов является признаком грядущих позитивных событий, а наши исследования поспособствуют эффективному управлению регионом», — заключает Джексон. 

Синий кит — крупнейшее современное животное, чья длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Ареал этих млекопитающих охватывает практически весь мировой океан. По некоторым оценкам, численность синих китов с начала их активного промысла до полного запрета сократилась более чем в 100 раз.

Недавно стало известно, что с островом Южная Георгия может столкнуться гигантский айсберг, что ставит под угрозой обитающие там популяции пингвинов и тюленей. 

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