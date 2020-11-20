Синие киты вернулись в Южную Атлантику спустя 50 лет после уничтожения их популяции

Международная исследовательская группа обнаружила свидетельства возвращения находящихся под угрозой исчезновения синих китов (Balaenoptera musculus) на субантарктический остров Южная Георгия спустя 50 лет после того, как китобойный промысел почти полностью их уничтожил.

Открытие, основанное на анализе наблюдений, фотографий и подводных звукозаписей за последние 30 лет, стало решающим доказательством того, что этот вид восстанавливается после запрета на коммерческий китобойный промысел в 1960-х годах.

Синие киты процветали у Южной Георгии до того, как промышленный китобойный промысел в период с 1904 по 1971 унес жизни более 42 тысяч особей этих животных. Большую часть китов уничтожили в период до середины 30-х годов прошлого века. Вид практически исчез из региона — в период с 1998 по 2018 год у берегов Южной Георгии был обнаружен лишь один синий кит.

Теперь ученые сообщают, что только в феврале этого года было обнаружено 58 синих китов, которых зафиксировали с помощью съемки с воздуха и благодаря многочисленным акустическим наблюдениям.