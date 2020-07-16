Сказка о потерянном ките: откуда в Норвегии взялась тренированная белуха

Уже через неделю Хвалдимир поплыл за лодкой в порт Хаммерфест, в 40 километрах от места, где его впервые увидел Жоар. Там я и сделал эту фотографию в начале прошлого мая. Я приехал в Хаммерфест, чтобы оценить состояние Хвалдимира. Кит был истощен: сам он охотиться не умел и вряд ли выжил бы в дикой природе. Власти решили кормить белуху, и приемы пищи стали ежедневным аттракционом для туристов в Хаммерфесте.

Я нырнул, чтобы осмотреть животное. Пока мы вместе плавали, Хвалдимир стащил с меня ласт, и тот отправился на дно. Я закричал на кита под водой. Через несколько минут Хвалдимир вернулся, держа ласт на носу, и отдал находку мне. Кем бы ни были тренеры Хвалдимира, дело свое они знали.

Дрессировка такого кита наверняка заняла много времени и была дорогим удовольствием, но претендовать на Хвалдимира никто не стал. Норвежская служба безопасности начала расследование. Немецкий журналист попробовал определить логотип на шлейке и найти петербургскую компанию, торгующую подобным оборудованием. Доверенный источник сообщил мне, что Хвалдимир действительно уплыл от спецслужбы военно-морского флота России в Мурманске. Однако мой информатор так и не сказал, чему именно обучали белуху.

В июне Хвалдимир уплыл из Хаммерфеста в куда лучшей форме, чем прибыл туда. С тех пор кит плавает вдоль северного побережья Норвегии и начал охотиться сам. В полярную ночь его видели у фьордов вблизи рыболовецких лодок и судов.

Что же делать с дрессированной белухой? Стоит ли поместить животное в дельфинарий? Впрочем, пока Хвалдимир прекрасно живет один.