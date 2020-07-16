Сказка о потерянном ките: откуда в Норвегии взялась тренированная белуха

Мой знакомый рыбак Жоар Хестен позвонил в конце апреля 2019 года. Вокруг его лодки у северной оконечности Норвегии плавала белуха. На ней была тугая шлейка, и Жоар не знал, что ему делать. Белухи обычно плавают стадами, причем в более северных широтах, – у норвежского побережья, и поодиночке их не встретишь. Морской биолог по профессии, я сразу понял, что шлейку надо снять как можно скорее. Но даже не представлял, насколько необычной она окажется.
Мы связались с норвежским Управлением по рыболовству и наблюдению за морем. Инспектор Йорген Ри Уиг и его команда прибыли к рыболовецкому судну, и некрупный – 3,5 метра в длину – самец белухи радостно начал с ними общаться: его явно дрессировали. Ситуация стала еще загадочнее, когда Жоар погрузился в воду и снял с белухи шлейку. На ремешке оказался закреплен обвес для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». Вся эта конструкция не была похожа на приспособления, которыми пользуются ученые для отслеживания китов.
Мы со спасателями задумались: уж не российские ли военные натаскали белуху? СМИ подхватили нашу догадку и прозвали кита «русской белухой-разведчицей». Одно издание нарекло животное Хвáлдимиром: сочетание норвежского слова hval, «кит», и имени российского президента Владимира Путина.
Мы со спасателями задумались: уж не российские ли военные натаскали белуху?
Уже через неделю Хвалдимир поплыл за лодкой в порт Хаммерфест, в 40 километрах от места, где его впервые увидел Жоар. Там я и сделал эту фотографию в начале прошлого мая. Я приехал в Хаммерфест, чтобы оценить состояние Хвалдимира. Кит был истощен: сам он охотиться не умел и вряд ли выжил бы в дикой природе. Власти решили кормить белуху, и приемы пищи стали ежедневным аттракционом для туристов в Хаммерфесте.
Я нырнул, чтобы осмотреть животное. Пока мы вместе плавали, Хвалдимир стащил с меня ласт, и тот отправился на дно. Я закричал на кита под водой. Через несколько минут Хвалдимир вернулся, держа ласт на носу, и отдал находку мне. Кем бы ни были тренеры Хвалдимира, дело свое они знали.
Дрессировка такого кита наверняка заняла много времени и была дорогим удовольствием, но претендовать на Хвалдимира никто не стал. Норвежская служба безопасности начала расследование. Немецкий журналист попробовал определить логотип на шлейке и найти петербургскую компанию, торгующую подобным оборудованием. Доверенный источник сообщил мне, что Хвалдимир действительно уплыл от спецслужбы военно-морского флота России в Мурманске. Однако мой информатор так и не сказал, чему именно обучали белуху.
В июне Хвалдимир уплыл из Хаммерфеста в куда лучшей форме, чем прибыл туда. С тех пор кит плавает вдоль северного побережья Норвегии и начал охотиться сам. В полярную ночь его видели у фьордов вблизи рыболовецких лодок и судов.
Что же делать с дрессированной белухой? Стоит ли поместить животное в дельфинарий? Впрочем, пока Хвалдимир прекрасно живет один.