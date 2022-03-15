Сколько длится самый долгий в мире пожар?

Познакомьтесь с Горящей горой в Австралии. Огонь там пылает уже 5500 лет.

Огню (на который, как известно, можно смотреть вечно) нужны три вещи: топливо, которое будет гореть, окислитель, который позволит этому процессу протекать, и температура. Теоретически, если бы все три фактора никогда не иссякали, пожар мог бы длиться вечно – и тогда смотреть на него уж точно можно было бы столько же.

Все три этих компонента удивительным образом сошлись в одном месте в 200 км к северу от Сиднея, где находится так называемая Горящая гора. От вулкана это образование отличает то, что горение в нем обеспечивает не горячая лава и магма, а угольный пласт, находящийся под слоем песчаника.

Ученые считают, что естественный процесс горения угля в этом месте происходит не менее 5500 лет, а некоторые эксперты и вовсе называют цифру в 500 000 лет. Как отмечают в Службе национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса, струи сернистого дыма поднимаются от тлеющего подземного пламени и выходят на поверхность через «вентиляционные» отверстия. Жар постоянно накаляет почву снизу, окрасив ее в красный цвет и усеяв увядшей растительностью примерно на 0,5 гектара вокруг.

По словам доцента Сиднейского университета Тины Белл, пожар, вероятнее всего, начался из-за удара молнии, произошедшего тысячи лет назад. С тех пор тлеющий огонь медленно разъедает угольный пласт со скоростью около метра в год. Сам пласт находится на глубине свыше 30 метров под землей.

Хотя на деле заметить этот «вечный пожар» довольно сложно. Те, кто поднимались на Горящую гору, зачастую видели лишь слабый дымок из вентиляционных отверстий. Тем не менее, температура в этом месте всегда чуть выше, чем в отдалении от горы, и здесь всегда можно увидеть, как «дрожит» раскаленный воздух (как над асфальтом в жаркий день).

Правда, таким скромным пожар был не всегда. Например, на видео, снятом в 1963 году, можно увидеть несколько источников дыма и даже открытое пламя.

По словам Белл, пожар на Горящей горе не представляет опасности, и нет никакой необходимости его ликвидировать. Многие из тысяч угольных пожаров по всему миру гораздо более опасны. Они выделяют токсичные загрязнители и вредят окружающей среде.

В то время как пожар на Горящей горе возник по естественным причинам, другие угольные пожары чаще всего начинались по вине человека. Например, подземный пожар на шахте в Сентрейлии, штат Пенсильвания, продолжается уже более полувека. А начался он после того, как горожане подожгли на этом месте свалку. Некоторые из сотен угольных пожаров в Китае возникли более века назад и ежегодно потребляют до 18 миллионов метрических тонн угля.

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