Сколько Хиросим взорвалось на острове Тонга? Измеряем извержение супервулкана

Мы могли бы и сами догадаться, но специалисты из NASA решили отдельно сообщить, что извержение вулкана 15 января близ архипелага Тонго затмило мощь атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Вопрос: насколько?
«Мы думаем, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно где-то от 5 до 30 мегатонн (от 5 до 30 миллионов тонн) тротила», – сообщил в пресс-релизе ученый NASA Джим Гарвин.
Напомним, что мощь ядерного взрыва в Хиросиме оценивается в 15 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Значит, извержение потянет минимум на 2 тысячи, а максимум на 12 тысяч Хиросим.
Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января выбросил в атмосферу столб пепла высотой до 40 километров и уничтожил большую часть одноименного острова. Извержение унесло жизни по меньшей мере трех человек в Тонге и двух отдыхающих на пляже в Перу (их накрыло цунами). Токсичный пепел от вулкана покрыл островное королевство с населением около 100 тысяч человек. Он отравил питьевую воду, уничтожил урожай и полностью стер с лица земли как минимум две деревни.
Журналистка с острова Нукуалофа Мэри Лин Фонуа сказала, что местные жители все еще не могут смириться с масштабами стихийного бедствия.
«Это настолько превосходит то, что кто-либо здесь когда-либо испытывал. Сейчас мы только начинаем возвращаться к нормальной жизни», – говорит Фонуа.
По ее словам, пепел от вулкана теперь находится повсюду.
«Он раздражает глаза, у нас появляются язвы в уголках рта, у всех почернели ногти – мы выглядим неряшливыми. Нам нужен хороший тропический ливень, чтобы все смыть», – отмечает журналистка.
Ранее ученые рассказали об особенностях вулканического извержения на Тонге. Они отметили, что подобное может повториться в этом году.