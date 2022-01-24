Сколько Хиросим взорвалось на острове Тонга? Измеряем извержение супервулкана

Мы могли бы и сами догадаться, но специалисты из NASA решили отдельно сообщить, что извержение вулкана 15 января близ архипелага Тонго затмило мощь атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Вопрос: насколько?

«Мы думаем, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно где-то от 5 до 30 мегатонн (от 5 до 30 миллионов тонн) тротила», – сообщил в пресс-релизе ученый NASA Джим Гарвин.

Напомним, что мощь ядерного взрыва в Хиросиме оценивается в 15 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Значит, извержение потянет минимум на 2 тысячи, а максимум на 12 тысяч Хиросим.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января выбросил в атмосферу столб пепла высотой до 40 километров и уничтожил большую часть одноименного острова. Извержение унесло жизни по меньшей мере трех человек в Тонге и двух отдыхающих на пляже в Перу (их накрыло цунами). Токсичный пепел от вулкана покрыл островное королевство с населением около 100 тысяч человек. Он отравил питьевую воду, уничтожил урожай и полностью стер с лица земли как минимум две деревни.