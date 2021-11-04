Сколько на самом деле едят киты?

По мнению авторов новой научной работы, вся прежняя информация основывалась на неточных наблюдениях и предположениях. Современные технологии выводят исследования на новый уровень. Для этого команда прикрепила отслеживающие устройства на спины 321 морского млекопитающего семи видов. Размер животных варьировался от 9 до 30 метров. Мониторинг проводился в Атлантическом, Тихом и Южном океанах в период с 2010 по 2019 годы.

Датчики, фиксирующие жизнь китов, можно сравнить со смартфоном: они оснащены камерой, микрофоном, GPS и акселерометром, отслеживающим движение. Движения фиксировались в трехмерном пространстве, что дало возможность выявить характерные закономерности пищевого поведения.

Одновременно за сотней китов велись наблюдения с дронов: здесь главной задачей было измерение длины животного. На основе этих данных ученые получили точные оценки массы тела и объема воды, которую оно фильтровало с каждым глотком. И наконец третья составляющая исследования – это экспедиции на лодках, оснащенных эхолотами, к местам кормления китов. Эхолоты, или рыболокатор, использует звуковые волны для обнаружения скоплений морских обитателей и измерения плотности их массы.

Завершив сбор материала, ученые приступили к его анализу. Оказалось, что взрослый синий кит, обитающий в северной части Тихого океана, потребляет 16 тонн криля в день. Предыдущие исследования давали цифру на уровне от 3,6 до 8 тонн.