Сколько пластика может съесть животное?

Команда ученых из Кардиффского университета подошла к вопросу изучения вреда от пластикового загрязнения с необычной стороны: специалисты подсчитали размер пластика, который могут проглотить животные в зависимости от длины их туловища.
Пластиковые отходы с водой и пищей попадают внутрь всех представителей фауны. Известно более 690 морских и более 50 пресноводных видов, пострадавших от этой проблемы. Для исследования было рассмотрено содержимое кишечников более 2 тысяч морских животных: от личинки длиной 9 мм до десятиметровых горбатых китов. Самым мелководным «испытуемым» был китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis) — в основном он встречается на расстоянии до 25 метров от поверхности воды, самым глубоководным стал горбатый кит (Megaptera novaeangliae), ныряющий до 4 000 метров. Это первое исследование, охватывающее столь широкий диапазон.
Ученые обнаружили немало шокирующих примеров: съеденные кашалотом шланги и цветочные горшки, дробовик внутри кита или пластиковую упаковку от бананов внутри зеленых черепах. И во всех случаях оказалось, что максимальный размер проглоченного пластика составляет до 5% от размера животного.
Данные можно использовать для оценки риска, которому подвергаются разные виды во всем мире. Посмотрите, что происходит с морскими обитателями, наглотавшимися посторонних предметов.