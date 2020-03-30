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Природа

Сколько пластика может съесть животное?

Анастасия Баринова
30 марта 2020
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Фото: Joegoauk Goa / flickr.com
Британские ученые провели необычное исследование.

Команда ученых из Кардиффского университета подошла к вопросу изучения вреда от пластикового загрязнения с необычной стороны: специалисты подсчитали размер пластика, который могут проглотить животные в зависимости от длины их туловища.

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Пластиковые отходы с водой и пищей попадают внутрь всех представителей фауны. Известно  более 690 морских и более 50 пресноводных видов, пострадавших от этой проблемы. Для исследования было рассмотрено содержимое кишечников более 2 тысяч морских животных: от личинки длиной 9 мм до десятиметровых горбатых китов. Самым мелководным «испытуемым» был китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis) — в основном он встречается на расстоянии до 25 метров от поверхности воды, самым глубоководным стал горбатый кит (Megaptera novaeangliae), ныряющий до 4 000 метров. Это первое исследование, охватывающее столь широкий диапазон.

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Ученые обнаружили немало шокирующих примеров: съеденные кашалотом шланги и цветочные горшки, дробовик внутри кита или пластиковую упаковку от бананов внутри зеленых черепах. И во всех случаях оказалось, что максимальный размер проглоченного пластика составляет до 5% от размера животного.

«Мы до сих пор мало знаем о том, как именно животные кормятся в дикой природе, поэтому трудно понять, сколько пластика они могут съесть. Эта информация дает нам возможность измерить масштабы загрязнения», – автор исследования Ифан Джамс (Ifan Jâms).

Данные можно использовать для оценки риска, которому подвергаются разные виды во всем мире. Посмотрите, что происходит с морскими обитателями, наглотавшимися посторонних предметов.

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