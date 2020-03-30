Сколько пластика может съесть животное?

Пластиковые отходы с водой и пищей попадают внутрь всех представителей фауны. Известно более 690 морских и более 50 пресноводных видов, пострадавших от этой проблемы. Для исследования было рассмотрено содержимое кишечников более 2 тысяч морских животных: от личинки длиной 9 мм до десятиметровых горбатых китов. Самым мелководным «испытуемым» был китайский мохнорукий краб (Eriocheir sinensis) — в основном он встречается на расстоянии до 25 метров от поверхности воды, самым глубоководным стал горбатый кит (Megaptera novaeangliae), ныряющий до 4 000 метров. Это первое исследование, охватывающее столь широкий диапазон.