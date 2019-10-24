Климатологи из ООН считают, что остановить глобальное потепление на планете можно с помощью восстановления функций почвы.
Рене Кастро Салазар, помощник генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщил что около двух миллиардов га земли в мире были повреждены в результате неправильного использования, чрезмерного выпаса скота, вырубки лесов и других, в значительной степени, человеческих факторов. По его мнению, около 900 миллионов га могут быть восстановлены.
Идея заключается в том, что растения и деревья на восстановленной земле будут преобразовывать достаточное количество углерода в биомассу для стабилизации выбросов CO2. Углерод будет извлекаться из атмосферы и накапливаться в почве. Это позволит приостановить глобальное потепление на 15-20 лет, что даст миру время для внедрения углеродно-нейтральных технологий.
«С политической волей и инвестициями в размере около 300 миллиардов долларов это выполнимо. Мы будем использовать варианты с наименьшими затратами, которые у нас есть, ожидая, когда технологии в области энергетики и транспорта созреют и будут доступны на рынке. Это стабилизирует атмосферные изменения на 15-20 лет. Нам это очень нужно», – говорит Кастро Салазар.