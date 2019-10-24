Идея заключается в том, что растения и деревья на восстановленной земле будут преобразовывать достаточное количество углерода в биомассу для стабилизации выбросов CO2. Углерод будет извлекаться из атмосферы и накапливаться в почве. Это позволит приостановить глобальное потепление на 15-20 лет, что даст миру время для внедрения углеродно-нейтральных технологий.

«С политической волей и инвестициями в размере около 300 миллиардов долларов это выполнимо. Мы будем использовать варианты с наименьшими затратами, которые у нас есть, ожидая, когда технологии в области энергетики и транспорта созреют и будут доступны на рынке. Это стабилизирует атмосферные изменения на 15-20 лет. Нам это очень нужно», – говорит Кастро Салазар.