Скорбят ли собаки после смерти сородичей?

Ученые подтвердили то, о чем мы и так догадывались.

Возможно, когда-то у вас жили сразу несколько собак одновременно. При смерти одной из них вторая могла хандрить и проявлять признаки скорби, которые мы обычно приписываем только людям.

Ученые из Италии решили проверить, действительно ли собаки «скорбят» при потере сородича, с которым они жили на протяжении многих лет. Они опросили 426 владельцев собак и пришли к выводу, что это действительно так – и проявляется похожим образом.

Добровольцев попросили описать изменения в поведении собак, у которых умирали их сородичи. Порода и родственные связи собак при этом не учитывались – только время, проведенное вместе. 86 процентов респондентов заявили, что оставшиеся в живых питомцы стали более сдержанными и менее жизнерадостными.

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67% процентов опрошенных отметили, что их питомцы требовали больше внимания к себе; 57 процентов сообщили о снижении активности собак; 35% отметили, что их питомцы начали спать гораздо больше; 32% отметили снижение аппетита; и еще 30% сообщили, что их собаки стали больше выть или лаять.

93 процента из этих собак жили со своими друзьями больше года и ладили друг с другом. Впрочем, исследователи полагают, что поведение собак могло быть связано с изменением состояния их хозяев, которые оплакивали потерю питомца.

«Этот стресс может быть "заразным" и передаваться от владельца к собаке», – отмечают исследователи.