Скорми бывшего сурикатам: акция уральского зоопарка ко Дню Влюбленных

Тараканы, получившие имена, пойдут на корм сурикатам и рыбам.

Екатеринбургский зоопарк приглашает всех желающих – в первую очередь людей с неудавшимися в прошлом отношениями – на необычную акцию, приуроченную ко Дню Влюбленных. Обитателей зоопарка накормят тараканами, которые и так входят в их рацион, но на этот раз насекомых готовы назвать именами ваших бывших.

На сайте акции нужно оплатить взнос (350 рублей), назвать нужное имя и оставить короткий рассказ о проблемах и претензиях, и после этого «именитые тараканы» отправятся на корм сурикатам и рыбам.

Эту идею уже реализуют некоторые зоопарки мира, и она пользуется большой популярностью. Часть денег отправляется на нужны зоопарка, а посетители получают отличный психологический «выхлоп».

Очень часто происходит, что отношения с партнером заканчиваются, а запрещенные эмоции – гнев, обида, сожаление остаются. Дайте себе право на эмоции. Так можно!

Те, кто не имеют возможности лично посетить зоопарк в этот момент – 14 февраля в 14:00 (12:00 мск) – смогут посмотреть трансляцию в соцсетях. Подробности – на сайте мероприятия.