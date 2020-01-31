Следующие 5 лет станут самыми жаркими в истории человечества

«Последний пятилетний прогноз предполагает продолжение потепления в соответствии с устойчивым высоким уровнем парниковых газов <…> В прогнозе существуют неопределенности, но ожидается, что в большинстве регионов будет теплее, чем обычно, а наши прогнозные схемы предполагают усиление потепления в северных частях, Европы, Азии и Северной Америки», – отмечает Даг Смит, сотрудник британского Метеорологического бюро.

По статистике, начиная с 1980-х годов, каждое новое десятилетие было жарче предыдущего. Температуры растут не только на суше, но и в океанах, которые поглощают до 90% избыточного тепла.

2019 год одним из самых жарких в истории, уступив только показателям 2016 года.