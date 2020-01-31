Следующие 5 лет станут самыми жаркими в истории человечества

Британское Метеорологическое бюро сообщило, что каждый год в период с 2020-го по 2024-й будет на 1,06-1,62 °С теплее средних исторических значений и на 1,15-1,46 °С жарче, чем в доиндустриальную эпоху. Эксперты прогнозируют, что в этот период будет побит рекорд 2016 года, ставшего самым жарким за всю историю наблюдений.
«Последний пятилетний прогноз предполагает продолжение потепления в соответствии с устойчивым высоким уровнем парниковых газов <…> В прогнозе существуют неопределенности, но ожидается, что в большинстве регионов будет теплее, чем обычно, а наши прогнозные схемы предполагают усиление потепления в северных частях, Европы, Азии и Северной Америки», – отмечает Даг Смит, сотрудник британского Метеорологического бюро.
По статистике, начиная с 1980-х годов, каждое новое десятилетие было жарче предыдущего. Температуры растут не только на суше, но и в океанах, которые поглощают до 90% избыточного тепла.
2019 год одним из самых жарких в истории, уступив только показателям 2016 года.