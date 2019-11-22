Слепую самку бизона спасла дружба

В штате Орегон есть центр Lighthouse Farm Sanctuary, где содержится около 200 животных, нуждающихся в помощи людей. Среди них — бизон по кличке Хелен (Helen). Она полностью слепа — вероятно, с рождения. В реабилитационный центр ее передал фермер, не пожелавший заботиться о «бесполезном» питомце.
Хелен жила одна, сторонясь других зверей. Она боялась даже слепой свиньи, которая, напротив, искала общества. Казалось, что до конца жизни Хелен будет несчастна и одинока, пока не появился Оливер (Oliver) — бизон, родившийся в Lighthouse Farm Sanctuary в 2016 году.
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No matter what kind of adventures Oliver has during the day, he never misses his evening snuggles with Helen. Serious best friend goals. ❤ #calf #rescuecalf #bison #rescuebison #friendsnotfood #someonenotsomething #vegan #vegansofig #vegansofinstagram #veganpdx #sanctuary #farmsanctuary #kindnessismagic #bestfriendgoals
О нем заботится его мать Бетси (Betsy), но малыш, начав осваивать территорию, встретил Хелен, и с тех пор они неразлучны. У Хелен не было возможности реализовать свой материнский инстинкт, и она полностью отдает себя Оливеру, а тот с удовольствием играет со старшей подругой. Интересно, что он даже поменял свою окраску со светло-коричневой на темно-коричневую, и теперь выглядит, как мини-копия Хелен.
Ветеринары отмечают, что изменения в поведении Хелен невероятны: теперь она излучает радость и счастье, больше не боится остальных обитателей центра и проводит время с ними. Бетси же рассматривает Хелен как няню и отдает своего малыша в «детский сад», занимаясь в это время своими делами.