Слепую самку бизона спасла дружба

О нем заботится его мать Бетси (Betsy), но малыш, начав осваивать территорию, встретил Хелен, и с тех пор они неразлучны. У Хелен не было возможности реализовать свой материнский инстинкт, и она полностью отдает себя Оливеру, а тот с удовольствием играет со старшей подругой. Интересно, что он даже поменял свою окраску со светло-коричневой на темно-коричневую, и теперь выглядит, как мини-копия Хелен.