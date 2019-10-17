Новый обитатель Парижского зоопарка – таинственный слизевик: видео

Этот слизевик не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но в то же время может обнаружить еду и переварить ее. У организма насчитывают 720 полов, что лишает его всяческих проблем с разможением. Двигается слизевик без ног или крыльев со скоростью до 1 см в час. Если его разрезать пополам — заживет за пару минут. «Слизь» практически бессмертна: опасность для нее представляют только свет или засуха, но и в этом случае она не умирает, а лишь впадает в спячку. При возвращении благоприятных условий организм снова пробуждается.