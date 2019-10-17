Новый обитатель Парижского зоопарка – таинственный слизевик: видео
Парижский зоопарк покажет своим посетителям удивительный организм — слизевика, получившего название «blob» («капля», «сгусток»). Желтоватое одноклеточное существо выглядит как гриб, но ведет себя как животное (хотя по сути не является ни тем, ни другим).
Этот слизевик не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но в то же время может обнаружить еду и переварить ее. У организма насчитывают 720 полов, что лишает его всяческих проблем с разможением. Двигается слизевик без ног или крыльев со скоростью до 1 см в час. Если его разрезать пополам — заживет за пару минут. «Слизь» практически бессмертна: опасность для нее представляют только свет или засуха, но и в этом случае она не умирает, а лишь впадает в спячку. При возвращении благоприятных условий организм снова пробуждается.
Организм был назван в честь научно-фантастического фильма ужасов 1958 года, в котором инопланетная форма жизни, blob, поглощает все на своем пути.
В современной систематике организмов слизевики еще не классифицированы окончательно. В эту группу входит несколько видов неродственных эукариотов, которые могут свободно жить и как отдельные клетки, и как многоклеточные репродуктивные структуры. Известно более 900 видов слизевиков, встречающихся по всему миру. Они могут иметь разные цвета, но самым распространенным является желтый, представленный группой организмов Physalum polycephalum.
Ранее слизевиков ошибочно относили к грибам.