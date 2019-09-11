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Природа

Слон прогоняет носорогов от водопоя: видео

Анастасия Баринова
11 сентября 2019
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Фото: Kruger Sightings/YouTube
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Фото: Kruger Sightings/YouTube
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Фото: Kruger Sightings/YouTube
Царем зверей могли бы называть слона.

Врач из Индии Кришна Туммалапали (Krishna Tummalapalli) на протяжении многих лет планировал побывать в Африке и наконец смог осуществить свою мечту. Вместе с семьей 64-летний турист осматривал Национальный парк Крюгера в ЮАР, и всего за несколько дней они смогли увидеть купание бегемота, стадо зебр и множество других животных. Но одна из сцен превзошла все ожидания.

Сначала семья Туммалапали любовалась двумя носорогами: матерью и ее детенышем, которые пришли к водопою. Но вскоре утолить жажду собрались два слона, и один из них решил не делить территорию с другими зверями. Мать вовремя заметила опасность и встала между слоном и своим малышом, но более крепкий и высокий «захватчик» с силой оттолкнул ее. Детеныш оказался на пути и с визгом перевернулся.

Поднявшись на ноги, юный носорог убежал, а его мать еще некоторое время пыталась защищаться, затем и она покинула место сражения. Слон прекратил погоню, но утоление жажды его уже не интересовало: он обратил свое внимание на туристов. Благодаря опыту гида людям удалось избежать опасности; притом экскурсовод говорит, что за десять лет работы никогда не видел подобного развития событий.

Туммалапали добавляют, что в Индии они привыкли к мирным слонам небольшого размера. Азиатский слон (лат. Elephas maximus) вырастает до 2,5 – 3,5 метров при массе 3-5 тонн. Африканский саванный слон  (лат. Loxodonta africana) имеет рост около 3,8 метров при весе 5-7 тонн. В свою очередь, рост черного носорога (лат. Diceros bicornis) не превышает 160 см, масса – до двух тонн. В схватке с любым из видов современных слонов он может нанести врагу травму своим рогом, но победить не способен.

Узнайте, как слоны оплакивают своих умерших.

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