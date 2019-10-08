Слоненок играет в футбол: видео

Дилан Ройал (Dylan Royal), работающий гидом в природном резервате Sabi Sand Private Game, повел группу туристов посмотреть на леопарда – о присутствии хищника неподалеку говорили характерные звуки. Это им не удалось: кошка скрылась до появления людей, однако события, развернувшиеся перед гостями парка, оказались еще более занятными.



Туристы любовались группой слонов, когда от стада отделился один из малышей и принялся с увлечением пинать «мяч» – навозный шарик. Он поистине наслаждался занятием, используя все четыре ноги и применяя разные «техники».