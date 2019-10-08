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Природа

Слоненок играет в футбол: видео

Анастасия Баринова
08 октября 2019
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
Роль мяча выполняет кусок навоза.

Дилан Ройал (Dylan Royal), работающий гидом в природном резервате Sabi Sand Private Game, повел группу туристов посмотреть на леопарда – о присутствии хищника неподалеку говорили характерные звуки. Это им не удалось: кошка скрылась до появления людей, однако события, развернувшиеся перед гостями парка, оказались еще более занятными.

Туристы любовались группой слонов, когда от стада отделился один из малышей и принялся с увлечением пинать «мяч» – навозный шарик. Он поистине наслаждался занятием, используя все четыре ноги и применяя разные «техники».

«Молодые слоны игривы, им всегда интересно что-то новое, но это – едва ли не самая забавная сцена, которую я когда-либо видел»,– Дилан Ройал.

В какой-то момент слоненок прекратил игру: Дилан уверен, что тот заметил окончание съемки и решил больше не «позировать». Однако когда группа проезжала мимо заброшенного мячика, «футболист» принял угрожающую позу, показывая своим видом, что трогать его игрушку не стоит.

Узнайте, кого боятся слоны.