Слоновья вечеринка с бассейном: видео

В зоопарке Орегона в Портленде наступила жара, и пока посетители не могут полюбоваться на его обрадованных этому факту обитателей воочию, администрация зоопарка выкладывает видеоролики о том, как живется зверям во время карантина. Когда солнце начинает припекать во второй половине дня, а столбик термометра достигает 32 градусов по Цельсию, группа азиатских слонов (Elephas maximus) отправляется в один из двух бассейнов на своей территории. Он довольно просторный, чтобы водные процедуры могло принимать сразу все семейство великанов: ширина — около 24 метров, а глубина — больше 3,5.

Ультрасовременная система фильтрации и очистки бассейна каждый час полностью фильтрует больше 600 тысяч литров воды, чтобы животные могли отдыхать в водоеме постоянно. В бассейне также есть автоматический водоопрыскиватель, который распыляет мощную струю воды и которым смотритель может управлять дистанционно.

Слоны окунаются в воду с головой, шагая по дну, обливают себя и друг друга из хобота, а также с радостью захватывают из воды специально брошенные туда лакомства — кусочки дыни и яблок.