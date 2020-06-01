Слоновья вечеринка с бассейном: видео

В зоопарке Орегона в Портленде наступила жара, и пока посетители не могут полюбоваться на его обрадованных этому факту обитателей воочию, администрация зоопарка выкладывает видеоролики о том, как живется зверям во время карантина. Когда солнце начинает припекать во второй половине дня, а столбик термометра достигает 32 градусов по Цельсию, группа азиатских слонов (Elephas maximus) отправляется в один из двух бассейнов на своей территории. Он довольно просторный, чтобы водные процедуры могло принимать сразу все семейство великанов: ширина — около 24 метров, а глубина — больше 3,5.
Ультрасовременная система фильтрации и очистки бассейна каждый час полностью фильтрует больше 600 тысяч литров воды, чтобы животные могли отдыхать в водоеме постоянно. В бассейне также есть автоматический водоопрыскиватель, который распыляет мощную струю воды и которым смотритель может управлять дистанционно.
Слоны окунаются в воду с головой, шагая по дну, обливают себя и друг друга из хобота, а также с радостью захватывают из воды специально брошенные туда лакомства — кусочки дыни и яблок.
Отмеченная наградами среда обитания зоопарка «Земля слонов», которая была открыта в 2015 году, была разработана для обеспечения максимальной активности животных и разнообразия их рациона. Зона обитания слонов в зоопарке Орегона позволяет слонам пастись на той же пище, что и в дикой природе, а также дает доступ к одному из их любимых занятий — купанию.
Орегонский зоопарк известен во всем мире благодаря программе, посвященной азиатским слонам, которая длится уже более 60 лет. Азиатские слоны считаются находящимися под угрозой исчезновения в своих ареалах из-за потери среды обитания, охоты и болезней. По оценкам, от 40 000 до 50 000 этих слонов составляют фрагментированную популяцию от Индии до Борнео. Зоопарк поддерживает широкий спектр усилий по оказанию помощи диким слонам — так, он учредил благотворительный фонд в размере миллиона долларов США для сохранения азиатских слонов.
Спасаются от жары и другие обитатели Орегонского зоопарка — речные выдры. Для этих целей их снабдили целой горой кубиков льда, куда водоплавающие куньи с радостью ныряют, зарываясь в них с головой.
Посмотрите на прямую трансляцию из утконосьего жилища, которую организовал во время карантина зоопарк Сан-Диего.