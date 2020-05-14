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Природа

Смелый журавль прогоняет слонов прочь от гнезда: видео

Анастасия Крутикова
14 мая 2020
Снимок экрана (675).png
Фото: Kruger Sighings / YouTube
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Фото: Kruger Sighings / YouTube
Слоны в африканской саванне мирно обедали, но оказались слишком близко к гнезду венценосного журавля, — и тот показал себя бравым защитником.

Венценосные журавли (Balearica pavonina) — красивые птицы из семейства настоящих журавлей, которые занесены в Красную книгу и считаются уязвимым видом. Узнать их легко по золотистой «короне» на голове — хохолку жестких перьев. Обитают и гнездятся они на открытых болотистых пространствах — и при необходимости довольно агрессивно защищают свое гнездо и птенцов. 

Свидетельством такой самоотверженной защиты поделилась компания LatestSightings.com, которая ежедневно транслирует онлайн-сафари из нацпарка Крюгера в ЮАР и других заповедных африканских территорий. Это видео также было снято во время онлайн-сафари: можно слышать, как ведущая Тайла МакКарди комментирует происходящее. 

Она и зрители стали очевидцами редкой сцены в заповеднике Масаи-Мара в Кении.  Венценосный журавль охранял кладку яиц, когда стадо слонов, которые кормились водными растениями, оказалось в опасной близости от гнезда.

Сперва обеспокоенная птица просто сновала из стороны в сторону рядом со слонами, но затем решила, что пора выпроваживать незваных гостей со своей территории. Журавль распахнул крылья и пошел на противника, издавая предупреждающие крики и нисколько не стесняясь разницы в размерах. Слона это не особо впечатлило, и он отмахнулся от пернатого хоботом — но все же отошел на безопасное расстояние от кладки яиц, не повредив их. 

Журавлю этого было недостаточно: заметив поблизости слоненка, он распушил оперение и с тем же боевым задором пошел на менее крупного противника. Обескураженный детеныш попятился, но взрослый слон этого не оценил — он в несколько шагов оказался рядом и попытался ударить птицу хоботом. К счастью, она увернулась от удара (для журавля он вполне мог обернуться сотрясением).

Непонятно, самец это или самка — половой диморфизм у этих птиц не выражен, а гнездо охраняют оба родителя. Но ясно одно: «Это самый смелый венценосный журавль, которого вы когда-либо видели», — комментирует видео женщина. 

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