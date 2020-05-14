Смелый журавль прогоняет слонов прочь от гнезда: видео

Венценосные журавли (Balearica pavonina) — красивые птицы из семейства настоящих журавлей, которые занесены в Красную книгу и считаются уязвимым видом. Узнать их легко по золотистой «короне» на голове — хохолку жестких перьев. Обитают и гнездятся они на открытых болотистых пространствах — и при необходимости довольно агрессивно защищают свое гнездо и птенцов.
Свидетельством такой самоотверженной защиты поделилась компания LatestSightings.com, которая ежедневно транслирует онлайн-сафари из нацпарка Крюгера в ЮАР и других заповедных африканских территорий. Это видео также было снято во время онлайн-сафари: можно слышать, как ведущая Тайла МакКарди комментирует происходящее.
Она и зрители стали очевидцами редкой сцены в заповеднике Масаи-Мара в Кении. Венценосный журавль охранял кладку яиц, когда стадо слонов, которые кормились водными растениями, оказалось в опасной близости от гнезда.
Сперва обеспокоенная птица просто сновала из стороны в сторону рядом со слонами, но затем решила, что пора выпроваживать незваных гостей со своей территории. Журавль распахнул крылья и пошел на противника, издавая предупреждающие крики и нисколько не стесняясь разницы в размерах. Слона это не особо впечатлило, и он отмахнулся от пернатого хоботом — но все же отошел на безопасное расстояние от кладки яиц, не повредив их.
Журавлю этого было недостаточно: заметив поблизости слоненка, он распушил оперение и с тем же боевым задором пошел на менее крупного противника. Обескураженный детеныш попятился, но взрослый слон этого не оценил — он в несколько шагов оказался рядом и попытался ударить птицу хоботом. К счастью, она увернулась от удара (для журавля он вполне мог обернуться сотрясением).
Непонятно, самец это или самка — половой диморфизм у этих птиц не выражен, а гнездо охраняют оба родителя. Но ясно одно: «Это самый смелый венценосный журавль, которого вы когда-либо видели», — комментирует видео женщина.