Смелый журавль прогоняет слонов прочь от гнезда: видео

Венценосные журавли (Balearica pavonina) — красивые птицы из семейства настоящих журавлей, которые занесены в Красную книгу и считаются уязвимым видом. Узнать их легко по золотистой «короне» на голове — хохолку жестких перьев. Обитают и гнездятся они на открытых болотистых пространствах — и при необходимости довольно агрессивно защищают свое гнездо и птенцов.

Свидетельством такой самоотверженной защиты поделилась компания LatestSightings.com, которая ежедневно транслирует онлайн-сафари из нацпарка Крюгера в ЮАР и других заповедных африканских территорий. Это видео также было снято во время онлайн-сафари: можно слышать, как ведущая Тайла МакКарди комментирует происходящее.

Она и зрители стали очевидцами редкой сцены в заповеднике Масаи-Мара в Кении. Венценосный журавль охранял кладку яиц, когда стадо слонов, которые кормились водными растениями, оказалось в опасной близости от гнезда.