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Как создаются корма для животных
Природа

Смена рациона позволила волкам выжить в последний ледниковый период

National Geographic Россия
12 апреля 2021
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Фото: Julius Csotonyi
Ученые выяснили, что эти хищники перешли от питания лошадьми к диете из северных оленей и лосей.

Ученые из Канадского музея природы выяснили, как волкам удалось пережить вымирание в конце последнего ледникового периода около 11 700 лет назад.

Исследователи изучили черепа как древних (от 50 000 до 26 000 лет назад), так и современных волков, собранных в Юконе на северо-западе Канады. Этот регион когда-то поддерживал экосистему мамонтовых степей Берингии.

«Мы можем изучить изменения в диете, изучив характер износа зубов и химические следы в волчьих костях. Они могут многое рассказать нам о том, как питалось животное и что оно ело на протяжении всей своей жизни», — Зои Лэндри, соавтор исследования.

Ученые определяли пищевое поведение животных по микроскопическим узорам на зубах. Царапины указывают на то, что волк ел плоть, а наличие ямок указывает на то, что он жевал и грыз кости.

Анализ показал, что царапины преобладали как на древних, так и на современных зубах волков, а это означает, что волки продолжали выживать в качестве хищников. 

Рацион древних волков оценивался по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена в костях. «Здесь играет роль аксиома, вы — то, что вы едите», — говорит Ландри.

Результаты показали, что лошади, вымершие в плейстоцене, составляли около половины рациона волков. 15% приходилось на северных оленей и овец с небольшой долей мамонтов. 

Волки
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Ученые указывают, что все это время волки сосуществовали с другими крупными хищниками, такими как саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи. Их исчезновение могло создать для волков больше возможностей для перехода к новым видам добычи.

«Серые волки продемонстрировали гибкость в адаптации к изменяющемуся климату и смене среды обитания от степной экосистемы к бореальному лесу. И их выживание тесно связано с выживанием видов добычи, которых они могут есть», — говорит ведущий автор исследования Даниэль Фрейзер.

Учитывая зависимость современных серых волков от северных оленей, авторы исследования предполагают, что сохранение их популяций будет важным фактором в поддержании здоровой популяции волков.

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