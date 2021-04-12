Смена рациона позволила волкам выжить в последний ледниковый период

Ученые из Канадского музея природы выяснили, как волкам удалось пережить вымирание в конце последнего ледникового периода около 11 700 лет назад.
Исследователи изучили черепа как древних (от 50 000 до 26 000 лет назад), так и современных волков, собранных в Юконе на северо-западе Канады. Этот регион когда-то поддерживал экосистему мамонтовых степей Берингии.
Ученые определяли пищевое поведение животных по микроскопическим узорам на зубах. Царапины указывают на то, что волк ел плоть, а наличие ямок указывает на то, что он жевал и грыз кости.
Анализ показал, что царапины преобладали как на древних, так и на современных зубах волков, а это означает, что волки продолжали выживать в качестве хищников.
Рацион древних волков оценивался по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена в костях. «Здесь играет роль аксиома, вы — то, что вы едите», — говорит Ландри.
Результаты показали, что лошади, вымершие в плейстоцене, составляли около половины рациона волков. 15% приходилось на северных оленей и овец с небольшой долей мамонтов.
Ученые указывают, что все это время волки сосуществовали с другими крупными хищниками, такими как саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи. Их исчезновение могло создать для волков больше возможностей для перехода к новым видам добычи.
«Серые волки продемонстрировали гибкость в адаптации к изменяющемуся климату и смене среды обитания от степной экосистемы к бореальному лесу. И их выживание тесно связано с выживанием видов добычи, которых они могут есть», — говорит ведущий автор исследования Даниэль Фрейзер.
Учитывая зависимость современных серых волков от северных оленей, авторы исследования предполагают, что сохранение их популяций будет важным фактором в поддержании здоровой популяции волков.