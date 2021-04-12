Смена рациона позволила волкам выжить в последний ледниковый период

Ученые определяли пищевое поведение животных по микроскопическим узорам на зубах. Царапины указывают на то, что волк ел плоть, а наличие ямок указывает на то, что он жевал и грыз кости.

Анализ показал, что царапины преобладали как на древних, так и на современных зубах волков, а это означает, что волки продолжали выживать в качестве хищников.

Рацион древних волков оценивался по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена в костях. «Здесь играет роль аксиома, вы — то, что вы едите», — говорит Ландри.

Результаты показали, что лошади, вымершие в плейстоцене, составляли около половины рациона волков. 15% приходилось на северных оленей и овец с небольшой долей мамонтов.