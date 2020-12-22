Смертельное кожное заболевание дельфинов связали с изменением климата

Центр морских млекопитающих в Сосалито (Калифорния, США) в сотрудничестве с австралийскими исследователями определил, что увеличение частоты и силы штормовых систем резко снижает соленость прибрежных вод, вызывая смертельные кожные заболевания у дельфинов во всем мире.
Болезнь, которая была отнесена к язвенным дерматитам, была впервые обнаружена примерно у 40 бутылконосых дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) рядом с Новым Орлеаном после урагана Катрина в 2005 году. Причину этой болезни ученые искали 15 лет и только теперь смогли связать ее с изменением климата.
Исследование проводилось на фоне значительных вспышек заболевания в Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Флориде, Техасе и Австралии в последние годы. Во всех этих местах общим фактором было внезапное и резкое снижение солености воды. Прибрежные дельфины привыкли к сезонным изменениям уровня солености в своей морской среде обитания, но они не живут в пресной воде.
Возрастающие сила и частота штормовых явлений, таких как ураганы и циклоны, особенно если им предшествуют засушливые условия, приводят к аномальному количеству осадков, которые превращают прибрежные воды в пресные. Опреснение воды у побережья может сохраняться месяцами, особенно после сильных штормов, таких как ураганы Харви и Катрина.
По прогнозам климатологов, с глобальным повышением температуры подобные экстремальные штормы будут происходить чаще и, следовательно, приведут к более частым и серьезным вспышкам заболеваний у дельфинов.
Как отмечают авторы работы, нынешняя вспышка заболевания в Австралии представляет угрозу для редкого местного вида афалин Tursiops australis, поэтому исследование может предоставить экспертам информацию для диагностики и лечения этих животных.
«Поскольку повышение температуры океана влияет на морских млекопитающих во всем мире, результаты этого исследования позволят смягчить факторы, вызывающие вспышки болезней в прибрежных сообществах дельфинов, которые уже находятся под угрозой потери и деградации среды обитания. Мы надеемся, что это первый шаг к смягчению смертельной болезни и мобилизации мирового сообщества на дальнейшую борьбу с изменением климата», — заключает Дуиньян.
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