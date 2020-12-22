Смертельное кожное заболевание дельфинов связали с изменением климата

Центр морских млекопитающих в Сосалито (Калифорния, США) в сотрудничестве с австралийскими исследователями определил, что увеличение частоты и силы штормовых систем резко снижает соленость прибрежных вод, вызывая смертельные кожные заболевания у дельфинов во всем мире.

Болезнь, которая была отнесена к язвенным дерматитам, была впервые обнаружена примерно у 40 бутылконосых дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) рядом с Новым Орлеаном после урагана Катрина в 2005 году. Причину этой болезни ученые искали 15 лет и только теперь смогли связать ее с изменением климата.

Исследование проводилось на фоне значительных вспышек заболевания в Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Флориде, Техасе и Австралии в последние годы. Во всех этих местах общим фактором было внезапное и резкое снижение солености воды. Прибрежные дельфины привыкли к сезонным изменениям уровня солености в своей морской среде обитания, но они не живут в пресной воде.