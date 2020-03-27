На выходной неделе в Москве похолодает и пойдет снег

Лишний повод остаться дома.
В столицу пришла весна — 26 марта в Москве даже был побит температурный рекорд 1973 года. Воздух прогрелся до 16,2 градусов. Однако не спешите радоваться: грядущая неделя, которая для некоторых будет выходной, не особо располагает к прогулкам.
Заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Меняется циркуляция и характер погоды. В связи с этим в понедельник уже небольшой дождик и понижение температуры на 4-5 градусов, а во вторник - осадки, потому что ночные температуры прогнозируются отрицательными, а дневные около 5 градусов. Нас ждет заметное понижение температуры», — Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, во вторник также возможно выпадение небольшого снега, а температура в этот день приблизится к норме после череды ярких аномалий. На сколько дней задержится похолодание в Москве, метеорологам еще предстоит уточнить. «Подсчеты еще будут детализироваться. Пока что прогнозы расходятся», — пояснил Вильфанд.