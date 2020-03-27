На выходной неделе в Москве похолодает и пойдет снег

В столицу пришла весна — 26 марта в Москве даже был побит температурный рекорд 1973 года. Воздух прогрелся до 16,2 градусов. Однако не спешите радоваться: грядущая неделя, которая для некоторых будет выходной, не особо располагает к прогулкам.

Заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.