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Природа

На выходной неделе в Москве похолодает и пойдет снег

27 марта 2020
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Фото: pxfuel.com
Лишний повод остаться дома.

В столицу пришла весна — 26 марта в Москве даже был побит температурный рекорд 1973 года. Воздух прогрелся до 16,2 градусов. Однако не спешите радоваться: грядущая неделя, которая для некоторых будет выходной, не особо располагает к прогулкам.  

Заметное понижение температуры, дождь и небольшой снег придут в Москву в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Меняется циркуляция и характер погоды. В связи с этим в понедельник уже небольшой дождик и понижение температуры на 4-5 градусов, а во вторник - осадки, потому что ночные температуры прогнозируются отрицательными, а дневные около 5 градусов. Нас ждет заметное понижение температуры», — Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, во вторник также возможно выпадение небольшого снега, а температура в этот день приблизится к норме после череды ярких аномалий. На сколько дней задержится похолодание в Москве, метеорологам еще предстоит уточнить. «Подсчеты еще будут детализироваться. Пока что прогнозы расходятся», —  пояснил Вильфанд. 

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