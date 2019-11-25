Собачьи кости как средство лечения переломов у птиц

В отличие от других представителей фауны, у птиц кости легкие и полые, что дает им возможность летать. Но в результате сломанная кость оборачивается проблемами: когда ветеринары готовы помочь пернатым, сделать это очень сложно. Обычно птицам имплантируют металлические штифты, скрепляющие сломанные кости, однако они утяжеляют крыло, и способность к полету оказывается сильно ограничена.
До недавнего времени помощь птицам осуществлялась в два этапа: после того, как кости срастались, штифт удаляли. Но эти процедуры увеличивают уровень стресса и могут обернуться дальнейшими проблемами со здоровьем. Ученые из Ирана предложили новый метод.
Для эксперимента у 40 голубей под наркозом были сделаны разрезы плечевой кости. Затем 10 птиц дожидались срастания кости естественным путем, 10 получили металлические штифты, а еще двадцати пернатым вставили штифты, изготовленные из костей овец и собак.
Итоги были подведены через 32 недели. Оказалось, что голуби, не получавшие лечения, все еще не могли летать. Обладатели металлических имплантов поднимались в воздух, но во время полета накренялись в сторону крыла, где был вставлен штифт. И только те 20 птиц, чей протез был изготовлен на основе костей других животных, летали практически без отклонений. Более того: штифт прижился очень хорошо, и повторная операция птицам не требовалась.
Анализируя результаты, специалисты говорят, что сама по себе технология была предложена и ранее: другие команды ученых уже пытались имплантировать птицам кости вместо металла, но было непонятно, какой биологический материал использовать. Хороший результат получался и с костями человека, но этот метод слишком дорогой. Собаки и овцы стали идеальным решением.
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