Собачьи кости как средство лечения переломов у птиц

В отличие от других представителей фауны, у птиц кости легкие и полые, что дает им возможность летать. Но в результате сломанная кость оборачивается проблемами: когда ветеринары готовы помочь пернатым, сделать это очень сложно. Обычно птицам имплантируют металлические штифты, скрепляющие сломанные кости, однако они утяжеляют крыло, и способность к полету оказывается сильно ограничена.

До недавнего времени помощь птицам осуществлялась в два этапа: после того, как кости срастались, штифт удаляли. Но эти процедуры увеличивают уровень стресса и могут обернуться дальнейшими проблемами со здоровьем. Ученые из Ирана предложили новый метод.

Для эксперимента у 40 голубей под наркозом были сделаны разрезы плечевой кости. Затем 10 птиц дожидались срастания кости естественным путем, 10 получили металлические штифты, а еще двадцати пернатым вставили штифты, изготовленные из костей овец и собак.