Собака воспитывает гепарда, оставленного матерью: видео

Продолжение рода у гепардов имеет свои особенности. Самка обычно приносит 5-6 котят, и прокормить их часто коазывается не в состоянии; также если большинство из них оказывается нежизнеспособными, она их бросает – так что смертность среди молодняка гепардов в естественных условиях достаточно высока.

В дикой природе такие малыши неминуемо погибают, а в зоопарках о них берут на себя заботу ветеринары. Помощь им в этом успешно оказывают собаки – и тут порода не важна, важны личные качества. В Цинциннати насчитывается уже много таких товарищей: например, пес Мус (Moose) и гепард Донни (Donni) вместе уже более трех лет.