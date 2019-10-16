Собака воспитывает гепарда, оставленного матерью: видео

В зоопарке и ботаническом саду Цинциннати с 1981 года реализуется уникальная природоохранная программа: The Cincinnati Zoo’s Cat Ambassador. Детенышей кошачьих, которые остались без родителей, отдают на попечение собакам. Это может показаться весьма странным, но специалисты поясняют, что многолетняя практика опровергает миф о вражде этих видов животных. Собаки становятся для детенышей крупных кошачьих отличными няньками и компаньонами.
Продолжение рода у гепардов имеет свои особенности. Самка обычно приносит 5-6 котят, и прокормить их часто коазывается не в состоянии; также если большинство из них оказывается нежизнеспособными, она их бросает – так что смертность среди молодняка гепардов в естественных условиях достаточно высока.
В дикой природе такие малыши неминуемо погибают, а в зоопарках о них берут на себя заботу ветеринары. Помощь им в этом успешно оказывают собаки – и тут порода не важна, важны личные качества. В Цинциннати насчитывается уже много таких товарищей: например, пес Мус (Moose) и гепард Донни (Donni) вместе уже более трех лет.
7 июля 2019 года самка по кличке Нима (Neema) родила несколько детенышей, но в живых остался только один – Крис (Kris). Его воспитателя из мира собак зовут Ремус (Remus). Он вырос в тренировочном центре, где готовят собак-спасателей. Воспитателей для гепардов выбирают тщательно, с учетом темперамента и привычек. Ремус сразу показал себя идеальным кандидатом: он очень игривый, дружелюбный, заботливый и обладает лидерскими качествами.
Собаки обучают гепардов многим полезным навыкам и, в том числе, коммуникациям с людьми. Для самого зоопарка эта программа также носит просветительский характер: благодаря ей люди узнают о возможностях собак-компаньонов и могут поддержать приюты, где их воспитывают.