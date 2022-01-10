Собаки способны различать языки

Мозг собаки может распознавать речь и демонстрировать различные модели активности на знакомом и незнакомом языке, говорится в новом исследовании, проведенном учеными из отдела этологии Университета Этвеша Лоранда (Венгрия).
«Несколько лет назад я переехала из Мексики в Венгрию, чтобы присоединиться к лаборатории нейроэтологии на кафедре этологии Университета Этвеша Лоранда для постдокторских исследований. Моя собака, Кун-кун, приехала со мной. Раньше я разговаривала с ней только по-испански. Поэтому мне стало интересно, заметил ли Кун-кун, что люди в Будапеште говорят на другом языке, венгерском», — рассказывает Лаура Куайя, ведущий автор исследования.
«Мы знаем, что люди, даже младенцы, еще не умеющие говорить, замечают разницу между языками. Но, возможно, собак это не беспокоит. В конце концов, мы никогда не обращаем внимание наших собак на то, как звучит конкретный язык. Мы разработали исследование с использованием томографии мозга, чтобы выяснить это», — продолжает Куайя.
Кун-кун и 17 других собак были обучены лежать неподвижно в томографе для сканирования мозга, где им прочитывали речевые отрывки из «Маленького принца» на испанском и венгерском языках. Им также воспроизвели версии этих отрывков, которые звучат совершенно неестественно, чтобы проверить, обнаруживают ли они вообще разницу между речью и не-речью.
Сравнивая реакции мозга на речевую и неречевую информацию, исследователи обнаружили различные паттерны активности в первичной слуховой коре у собак. Это различие существовало независимо от того, исходили ли стимулы из знакомого или незнакомого им языка. Однако не было никаких доказательств того, что нейроны мозга собаки предпочитали бы речь не-речи.
Эти характерные для языка паттерны активности были обнаружены в другой области мозга — вторичной слуховой коре. Интересно, что чем старше была собака, тем лучше ее мозг различал знакомый и незнакомый язык.
«Каждый язык характеризуется множеством слуховых закономерностей. Наши результаты показывают, что во время жизни с людьми собаки улавливают слуховые закономерности языка, с которым они сталкиваются», — говорит Эрнандес-Перес.
«Это исследование впервые показало, что нечеловеческий мозг может различать два языка. Это захватывающе, потому что показывает, что способность узнавать о закономерностях языка не является уникальной для человека.
Возможно, что изменения мозга, произошедшие за десятки тысяч лет, в течение которых собаки жили с людьми, сделали их лучшими слушателями языка, но это не обязательно так. Будущие исследования должны будут выяснить это», — отмечает другой соавтор исследования Аттила Андикс.
«А если вам интересно, как поживает Кун-кун после переезда в Будапешт: он живет так же счастливо, как жил в Мехико — он впервые увидел снег и любит купаться в Дунае. Мы надеемся, что он и его друзья будет продолжать помогать нам раскрывать эволюцию восприятия речи», — говорит Куайя.