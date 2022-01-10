Собаки способны различать языки

Мозг собаки может распознавать речь и демонстрировать различные модели активности на знакомом и незнакомом языке, говорится в новом исследовании, проведенном учеными из отдела этологии Университета Этвеша Лоранда (Венгрия).

«Несколько лет назад я переехала из Мексики в Венгрию, чтобы присоединиться к лаборатории нейроэтологии на кафедре этологии Университета Этвеша Лоранда для постдокторских исследований. Моя собака, Кун-кун, приехала со мной. Раньше я разговаривала с ней только по-испански. Поэтому мне стало интересно, заметил ли Кун-кун, что люди в Будапеште говорят на другом языке, венгерском», — рассказывает Лаура Куайя, ведущий автор исследования.

«Мы знаем, что люди, даже младенцы, еще не умеющие говорить, замечают разницу между языками. Но, возможно, собак это не беспокоит. В конце концов, мы никогда не обращаем внимание наших собак на то, как звучит конкретный язык. Мы разработали исследование с использованием томографии мозга, чтобы выяснить это», — продолжает Куайя.