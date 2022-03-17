Собаку признали погибшей под лавиной. Но она вернулась к хозяевам

Животное провело в холоде несколько суток и выжило.

В Колорадо (США) собаку признали погибшей при сходе лавины на горном перевале. Однако она выжила и несколько суток спустя сумела вернуться к хозяевам целой и невредимой.

Директор Колорадского центра информации о лавинах Брайан Лазар рассказал, что 10 марта лыжник, сноубордистка и их собака попали под сход лавины. Мужчина потерял одну лыжу и оказался засыпан снегом, но сумел быстро высвободиться и спасти свою подругу-сноубордистку. Затем пара начала искать свою пропавшую собаку, но ее нигде не было.

Пара решила, что их питомец погиб. Однако спустя два дня, вечером 12 марта, собака нашлась.

«Она чудом выжила и добралась обратно до перевала Монарх, проведя несколько ночей в холоде. Конечно, мы никогда точно не узнаем, что случилось с этой собакой. Только она будет знать эту историю», — отметил Лазар.

Он добавил, что в нынешнем сезоне от схода лавин в Колорадо уже погибли четыре человека и три собаки, которые сопровождали своих хозяев на перевалах. Директор Колорадского центра информации о лавинах настоятельно посоветовал всем, кто отправляется в горы, проверять перед восхождением прогноз погоды и пройти специальные курсы по безопасности.

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