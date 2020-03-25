Социальное дистанцирование в мире животных

Социальное дистанцирование — не столько новый тренд, породивший массу шуток в соцсетях и побудивший людей перенести большинство своих контактов с людьми на виртуальные площадки, сколько концепция, давно известная у многих животных, которые живут сообща.

Часто избегать заразных людей сложно, потому что мы не можем узнать, болен ли человек, если симптомы еще не проявились. Однако животные способны распознать опасных для всех особей с помощью развившихся чувств, нередко — еще до того, как у них появятся какие-либо симптомы заражения.

Например, колонии пчел подвержены смертельной инфекции, известной как американский гнилец. Болезнь поражает пчелиные личинки, приводя к их гниению и смерти. Нередко от нее вымирают целые пчелиные семьи, потому что споры вредоносной бациллы передаются от зараженных и мертвых особей здоровым.

Однако со временем пчелы приспособились выявлять заболевание и ограничивать его распространение. Метод они для этого выбрали поистине спартанский: взрослые насекомые чувствуют специфичный запах, который издают зараженные инфекцией личинки, и попросту выбрасывают их из улья. Пчеловоды стараются разводить именно тех пчел, которые успешно продемонстрировали такое умение, чтобы закрепить его, что позволит защищать от болезни целые пасеки.