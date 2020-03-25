Социальное дистанцирование в мире животных
Социальное дистанцирование — не столько новый тренд, породивший массу шуток в соцсетях и побудивший людей перенести большинство своих контактов с людьми на виртуальные площадки, сколько концепция, давно известная у многих животных, которые живут сообща.
Часто избегать заразных людей сложно, потому что мы не можем узнать, болен ли человек, если симптомы еще не проявились. Однако животные способны распознать опасных для всех особей с помощью развившихся чувств, нередко — еще до того, как у них появятся какие-либо симптомы заражения.
Например, колонии пчел подвержены смертельной инфекции, известной как американский гнилец. Болезнь поражает пчелиные личинки, приводя к их гниению и смерти. Нередко от нее вымирают целые пчелиные семьи, потому что споры вредоносной бациллы передаются от зараженных и мертвых особей здоровым.
Однако со временем пчелы приспособились выявлять заболевание и ограничивать его распространение. Метод они для этого выбрали поистине спартанский: взрослые насекомые чувствуют специфичный запах, который издают зараженные инфекцией личинки, и попросту выбрасывают их из улья. Пчеловоды стараются разводить именно тех пчел, которые успешно продемонстрировали такое умение, чтобы закрепить его, что позволит защищать от болезни целые пасеки.
С такой же строгостью к заболевшим особям относятся и шимпанзе. Джейн Гудолл, которая посвятила свою жизнь изучению и спасению этих обезьян, рассказывала про самца шимпанзе МакГрегора, который заразился полиомиелитом. Вскоре после этого группа обезьян, с которой он жил, жестоко избила его и прогнала.
В своей книге «В тени человека» Джейн вспоминала трогательный и печальный момент, когда частично парализованный МакГрегор приблизился к своим бывшим товарищам и протянул к ним руку, словно хотел пообщаться, но те повернулись к нему спиной и быстро ушли прочь. Случай произошел в 1966 году в Танзании. Гудолл отмечала, что такие же случаи она наблюдала и с другими заболевшими полиомиелитом обезьянами — их подвергали остракизму и не допускали обратно в группу.
Джейн Гудолл также замечала, что зараженные полиомиелитом обезьяны иногда были вновь приняты в группу. Шимпанзе, как и люди, во многом полагаются на визуальное восприятие информации. Именно поэтому они с отвращением относятся к обезображенным болезнью особям — это также работает как механизм предотвращения опасных заболеваний, которые могут вызвать такие последствия.
Однако не все животные так жестоки к своим собратьям, что применяют насилие, стремясь избежать опасных болезней. Ученый, который исследовал поведение лягушек-быков (Lithobates catesbianes), выяснил, что на стадии головастиков здоровые детеныши уже могут отличить зараженных грибковой инфекцией сородичей, и старательно избегают их в своем, на первый взгляд, беспорядочном движении под водой. Как и пчелы, головастики полагаются на химические сигналы в диагностировании инфекции.
Карибские лангусты, или колючие лобстеры (Panulirus argus), тоже социально дистанцируются от потенциально опасных соседей. Единственный вирус, опасный для этих животных — PaV1, вирус колючего лобстера. В одном из исследований ученые провели эксперимент и выяснили, что здоровые омары скорее предпочтут остаться без логова, чем заселиться к зараженному вирусом собрату. Причем здоровые омары сумели определить зараженных особей прежде, чем проявились визуальные признаки болезни. Почти 70% здоровых лангустов безошибочно отвергали носителей вируса в течение первых четырёх недель заражения, а позже этот показатель достиг 100%.
Уметь определять болезни важно так же и в делах любовных. Домашние мыши, например, не требуют от самцов справки из кожвендиспансера, они просто хорошенько принюхиваются к их моче и понимают, есть ли у потенциалных кавалеров паразиты. По словам исследователей, если самка унюхает наличие инфекции в моче самца, она с большой вероятностью выберет более здорового партнера.
Самцы рыбок гуппи тоже сталкиваются с подобной проверкой. Самки этих рыб в подавляющем большинстве предпочитают партнеров без паразитов: во время проверки они полагаются как на визуальные признаки инфекции (зажатые плавники, блеклость расцветки), так и на определенные химические маркеры (у больных самцов кожа выделяет вещества, позволяющие отличить их от здоровых).
Биологи отмечают, что «в отличие от людей, животные не могут понять, что если они останутся дома, то могут снизить скорость распространения инфекции. А мы можем это осознать. И это важная разница».