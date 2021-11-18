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Природа

Сосчитай кашалотов

National Geographic Россия
18 ноября 2021
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Северные кашалоты.
Фото: Михаил Коростелев (предоставлено пресс-службой ВДНХ)
На ВДНХ открылась фотовыставка «Камчатка. Твое невероятное приключение». Вот лишь один кадр оттуда.

Северотихоокеанское стадо кашалотов — обособленная популяция этих гигантов, ее представителей можно встретить и у берегов Камчатки. Часто в желудках погибших кашалотов находят посторонние предметы: рыболовные снасти, мотки проволоки, пластиковые пакеты, резиновые сапоги и перчатки, пустые бутылки, даже детские игрушки. Это лишний раз подчеркивает, что нам остро необходимо признать ответственность человека за состояние Мирового океана и пересмотреть культуру потребления.

Эта и еще 25 работ, оформленные в две экспозиционные темы, «Удивительная Камчатка» и «Большие и уязвимые», представлены в выставочном зале павильона «Рабочий и колхозница». Выставка проводится до 15 декабря и открыта с 11:00 до 21:00. Выходной день – понедельник. Вход бесплатный, при себе необходимо иметь QR-код и документ, удостоверяющий личность.

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