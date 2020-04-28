Сотни буревестников застряли на борту ледокола: видео

В соцсетях появилось видео с ледокольного судна-снабженца «Витус Беринг», прибывшего в Сахалинский западный морской порт (город Холмск, юг Сахалина). На записи видно, что на палубе находятся несколько сотен буревестников. Моряки вынуждены расталкивать птиц ногами, чтобы пройти.
Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов объяснил, что серые буревестники (Puffinus griseus) не могут взлететь с ровной поверхности палубы из-за анатомической особенности крыла: обычно они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха. Он предположил, что на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета.
В пресс-службе Минэкологии отметили, что по видео из соцсетей «трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным обращением с объектами животного мира поведение команды судна назвать трудно».
Чиновники направили предостережения о недопустимости нарушения законов в сфере охраны объектов животного мира в адрес Сахалинского Западного морского порта и в адрес Exxon Neftegas Limited, одному из подрядчиков которой принадлежит судно.
Руководство порта сообщило Министерству экологии, что «все птицы были согнаны с палубы судна, только после этого команда приступила к погрузочно-разгрузочным работам».
Ареалы гнездования серого буревестника расположены на небольших островах в южной части Тихого и Атлантического океанов, прежде всего возле Новой Зеландии, Фолклендских островов и Огненной Земли. После периода гнездования эти птицы летят по западной части Тихого океана и Атлантики на север, достигая субарктических вод.