Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Сотни буревестников застряли на борту ледокола: видео

Интерфакс
28 апреля 2020
_--.jpg
Министерство экологии Сахалинской области начало проверять жалобы на жестокое обращение с птицами.

В соцсетях появилось видео с ледокольного судна-снабженца «Витус Беринг», прибывшего в Сахалинский западный морской порт (город Холмск, юг Сахалина). На записи видно, что на палубе находятся несколько сотен буревестников. Моряки вынуждены расталкивать птиц ногами, чтобы пройти.

Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов объяснил, что серые буревестники (Puffinus griseus) не могут взлететь с ровной поверхности палубы из-за анатомической особенности крыла: обычно они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха. Он предположил, что на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета.

В пресс-службе Минэкологии отметили, что по видео из соцсетей «трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным обращением с объектами животного мира поведение команды судна назвать трудно».

«Министерство напоминает, что в соответствии с федеральным законом "О животном мире" юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств», — пресс-служба Минэкологии.

Чиновники направили предостережения о недопустимости нарушения законов в сфере охраны объектов животного мира в адрес Сахалинского Западного морского порта и в адрес Exxon Neftegas Limited, одному из подрядчиков которой принадлежит судно.

Руководство порта сообщило Министерству экологии, что «все птицы были согнаны с палубы судна, только после этого команда приступила к погрузочно-разгрузочным работам».

Ареалы гнездования серого буревестника расположены на небольших островах в южной части Тихого и Атлантического океанов, прежде всего возле Новой Зеландии, Фолклендских островов и Огненной Земли. После периода гнездования эти птицы летят по западной части Тихого океана и Атлантики на север, достигая субарктических вод.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Фотографируем дома

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки