Сотни буревестников застряли на борту ледокола: видео

Руководитель фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов объяснил, что серые буревестники (Puffinus griseus) не могут взлететь с ровной поверхности палубы из-за анатомической особенности крыла: обычно они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха. Он предположил, что на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета.

В пресс-службе Минэкологии отметили, что по видео из соцсетей «трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным обращением с объектами животного мира поведение команды судна назвать трудно».