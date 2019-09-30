Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти

Дельфины выбросились на берег
Это похоже на массовый суицид.

Более двух сотен дельфинов выбросились на берег острова Боа-Вишта в Кабо-Верде. Местные жители и туристы пытались спасти животных, обливая их водой и затаскивая обратно в океан, но многие из этих дельфинов вновь выбрасывались на берег.

Как сообщает The Republic, в общей сложности погибло 136 особей.

Власти острова ожидают прибытия экспертов из Испании, которые попытаются определить причину такого поведения дельфинов.

 

Ученые расходятся во мнениях касательно случаев суицида среди дельфинов и китов. По одной из версий на берег выбрасываются больные животные, а их сородичи следуют за ними, пытаясь помочь. Еще одна версия заключается в потере дельфинами акустического контроля над средой. Также биологи предполагают, что животные выбрасываются на берег, пытаясь избежать нападения другой стаи дельфинов.

Дельфины выбросились на берег
Природа
Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти
Красная Поляна. Татьяна Лещинская
Наши выставки
Приглашаем на фотовыставку «Красная Поляна. Что это для тебя?»
65439.jpg
Наука
Транспортный Boeing C-17 пролетает между небоскребами: 360-видео
Протокластер из 12 древнейших галактик
Космос
Астрономы обнаружили древнейшие галактики. Их свет шел к Земле 13 миллиардов лет
default.png
Европа
Я люблю театр. Куда мне съездить этой осенью?
SRI_17_123 - Sunset.jpg
Калейдоскоп
Riu Sri Lanka: подлинное цейлонское гостеприимство
Обрушившийся мост на Тайване
Происшествия
В Тайване под автоцистерной рухнул мост: видео
Бочки с вином
Наука
Изменение климата меняет вкус французского вина
/upload/iblock/2a1/2a144c6a733fa909be4d7a5143dea59d.jpg
Природа
О чем говорят дельфины