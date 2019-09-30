Сотни дельфинов выбросились на берег в Западной Африке. Люди пытались их спасти

Ученые расходятся во мнениях касательно случаев суицида среди дельфинов и китов. По одной из версий на берег выбрасываются больные животные, а их сородичи следуют за ними, пытаясь помочь. Еще одна версия заключается в потере дельфинами акустического контроля над средой. Также биологи предполагают, что животные выбрасываются на берег, пытаясь избежать нападения другой стаи дельфинов.