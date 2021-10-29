Сотни мертвых черепах вымыло на берега Мексики

Не менее 300 мертвых оливковых черепах (Lepidochelys olivacea) оказались выброшенными на пляж Морро Аюта в мексиканском штате Оахака. Как сообщил местным СМИ эксперт по черепахам Эрнесто Альбавера Падилья, все мертвые животные были самками.

Пляж, на котором были найдены мертвые пресмыкающиеся, является известным местом гнездования оливковых черепах. Федеральный прокурор Мексики по охране окружающей среды Бланка Алисия Мендоса Вера заявила, что ведомство расследует этот инцидент. В то же время она предположила, что в гибели черепах виноваты незаконные рыболовные сети.