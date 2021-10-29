Сотни мертвых черепах вымыло на берега Мексики

Не менее 300 мертвых оливковых черепах (Lepidochelys olivacea) оказались выброшенными на пляж Морро Аюта в мексиканском штате Оахака. Как сообщил местным СМИ эксперт по черепахам Эрнесто Альбавера Падилья, все мертвые животные были самками.
Пляж, на котором были найдены мертвые пресмыкающиеся, является известным местом гнездования оливковых черепах. Федеральный прокурор Мексики по охране окружающей среды Бланка Алисия Мендоса Вера заявила, что ведомство расследует этот инцидент. В то же время она предположила, что в гибели черепах виноваты незаконные рыболовные сети.
Ежегодно тысячи морских черепах гибнут из-за рыболовных сетей и снастей. Только в США ежегодно 4600 черепах попадают в сети, известные как прилов.
Оливковые черепахи находятся под защитой мексиканского законодательства, и охотиться на них, причинять им вред или беспокоить их незаконно. Эти пресмыкающиеся относятся к уязвимым видам в списке Международного союза охраны природы.
Это не первый случай, когда большое количество оливковых черепах было обнаружено мертвыми в Оахаке. В 2018 году еще 300 черепах были найдены запутавшимися в незаконных рыболовных снастях у побережья.