Спаривающихся диких панд впервые удалось снять на видео

Когда у панды началась течка и она в очередной раз решила спуститься к самцу, ее встретил более молодой кавалер – он явно одержал верх над своим соперником. Найдя укромное (по их мнению) место, панды приступили к спариванию.

«В течение брачного сезона территории панд-одиночек пересекаются, и они преодолевают десятки километров в день в поисках подходящей пары», – отмечает режиссер Джеки Пун. «Их призывы эхом раздаются по горным окрестностям».

Эти кадры могут дать долгожданный ключ к разгадке того, почему так сложно заставить панд продолжать род в неволе. Видео показывает интенсивную конкуренцию между двумя преследующими самку самцами, которая включает яростные ворчливые стоны, оставление пахучих отметин и ссоры между новоиспеченной парой. Такие пассивно-агрессивные ухаживания длятся целую неделю, прежде чем самка будет готова к спариванию, что предполагает, что именно такое поведение может вызвать овуляцию самки. И все эти обстоятельства не так-то легко повторить в неволе.

Бамбуковые медведи достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 8 лет, а их репродуктивный период продолжается до 20-летия. Брачный период этих животных длится лишь 15-25 дней весной, но при этом возможность зачатия у самок выпадает только на 2-3 дня раз в два года. Беременность длится от 95 до 160 дней, заканчиваясь рождением 1−2 детенышей весом до 130 граммов.

В 1980-х численность гигантских панд в Китае снизилось до 1100 особей. Несколько десятилетий в стране велись работы по их сохранению, в итоге панд вычеркнули из списка видов, находящихся на грани вымирания – теперь они перешли в разряд уязвимых видов. Это доказало, что сохранение среды обитания, борьба с браконьерством и успешные программы по разведению в неволе могут спасти большинство животных, даже самых уязвимых. По данным WWF 2017 года, сейчас в дикой природе живут 1864 панды (и еще несколько десятков – в зоопарках по всему миру).

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