Спасаясь от леопарда, женщина получила удар током

Леопарды относятся к уязвимым видам животных, но при всей их немногочисленности они нередко живут по соседству с людьми. Одним из таких мест является индийский штат Уттаракханд: в небольших горных деревнях люди боятся выходить из дома из-за постоянных нападений леопардов.

Недавно две женщины из округа Паури-Гархвал отправились собирать траву для скота, но встретились с леопардом и успели забраться на дерево. При этом одна из них запуталась в проводах линии электропередачи.

Леопарды способны лазить по деревьям, но они делают это для того, чтобы спрятать там добычу и приступить к трапезе, а охотятся они на земле. Когда кошка ушла, женщина спустилась, вернулась в деревню и попросила помочь ее подруге. Полицейские смогли снять ее с веток.