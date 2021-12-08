Спасение кобры, застрявшей в пивной банке: видео

Представители природоохранных организаций индийского штата Одиша помогли кобре, которая застряла в пивной банке. О происшествии сообщили жители одной из деревень: люди услышали странный звук, который доносился со стороны заднего двора. Там они заметили змею, которая пыталась выбраться из металлической «ловушки».

Кобры в Индии находятся под охраной государства – убивать их запрещено, и даже помощь им должны оказывать только специалисты, иначе велик шанс нанести им вред. На место прибыли волонтеры организации Snake Helpline, которые убедились, что в полевых условиях сделать ничего нельзя.

Они отвезли застрявшее животное в офис, где банку удалось осторожно разрезать. Операция заняла 20 минут, а затем кобру, чья длина составляла 120 см, выпустили в дикую природу. Она могла пораниться из-за острых краев банки, потому на участок ее кожи предварительно был распылен антисептический спрей, который поможет в обеззараживании царапин.