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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Природа

Спасение кобры, застрявшей в пивной банке: видео

Анастасия Баринова
08 декабря 2021
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Фото: KNews Odisha/YouTube
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Фото: KNews Odisha/YouTube
Еще один пример того, как мусор наносит вред дикой природе, поступил из Индии.

Представители природоохранных организаций индийского штата Одиша помогли кобре, которая застряла в пивной банке. О происшествии сообщили жители одной из деревень: люди услышали странный звук, который доносился со стороны заднего двора. Там они заметили змею, которая пыталась выбраться из металлической «ловушки».

Кобры в Индии находятся под охраной государства – убивать их запрещено, и даже помощь им должны оказывать только специалисты, иначе велик шанс нанести им вред. На место прибыли волонтеры организации Snake Helpline, которые убедились, что в полевых условиях сделать ничего нельзя.

Они отвезли застрявшее животное в офис, где банку удалось осторожно разрезать. Операция заняла 20 минут, а затем кобру, чья длина составляла 120 см, выпустили в дикую природу. Она могла пораниться из-за острых краев банки, потому на участок ее кожи предварительно был распылен антисептический спрей, который поможет в обеззараживании царапин.

Посмотрите, как в Индии спасли упавшего в колодец леопарда.

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