Спасенная белка засыпает с плюшевым мишкой: видео

«Вегетарианка, любит паркур и боится только пылесоса», – так ёмко описывают белку на ее странице. Ее хозяйка отмечает, что Джилл – необычная белка: она быстро стала ручной и никогда не порывалась сбежать, грызть или по-другому портить вещи в доме. Она любит проводить время в своем «домике», который с радостью украшает фирменными салфетками из Старбакса.

Также хозяйка Джилл говорит, что красивые кадры с миролюбивой пушистой питомицей не должны поощрять людей приносить в свой дом юных и тем более взрослых белок, пойманных в дикой природе – скорее всего, это будет травматичный опыт для обеих сторон.