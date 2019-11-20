Спасенная белка засыпает с плюшевым мишкой: видео

В 2012 году в американском штате Луизиана бушевал ураган «Исаак», и одна из семей заметила бельчонка, выпавшего из гнезда. Люди забрали животное к себе и выходили. Детеныш оказался самкой, которую нарекли Джилл.
Вскоре Джилл уже так обжилась в новом доме, что вернуться в дикую природу у нее вряд ли получилось, и она осталась жить с новообретенными опекунами. Сейчас Джилл уже семь лет, но она продолжает радовать хозяев своей активностью, а полумилионную аудиторию подписчиков в Instagram – ежедневными снимками в разных костюмах (которые, кажется, не доставляют белке ни малейшего неудобства) и короткими видеозарисовками из своей жизни.
«Вегетарианка, любит паркур и боится только пылесоса», – так ёмко описывают белку на ее странице. Ее хозяйка отмечает, что Джилл – необычная белка: она быстро стала ручной и никогда не порывалась сбежать, грызть или по-другому портить вещи в доме. Она любит проводить время в своем «домике», который с радостью украшает фирменными салфетками из Старбакса.
Также хозяйка Джилл говорит, что красивые кадры с миролюбивой пушистой питомицей не должны поощрять людей приносить в свой дом юных и тем более взрослых белок, пойманных в дикой природе – скорее всего, это будет травматичный опыт для обеих сторон.
У белки есть собственный плюшевый мишка, составляющий ей компанию во время отхода ко сну.
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