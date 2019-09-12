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Природа

Спасти дымчатых леопардов: успешный опыт американского зоопарка

Анастасия Баринова
12 сентября 2019
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Фото: Smithsonian's National Zoo
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Фото: Smithsonian's National Zoo
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Фото: Smithsonian's National Zoo
Зверь относится к уязвимым видам животных.

Смитсоновский институт природоохранной биологии участвует в программе по воспроизведению редких видов животных, в том числе – дымчатого леопарда (лат. Neofelis nebulosa). По приблизительным оценкам, в дикой природе осталось не более 10 000 особей. В стенах института первый дымчатый леопард родился в 1981 году, а спустя десять лет именно здесь ученым удалось впервые применить к этим животным технологию искусственного оплодотворения. В наши дни живет уже третье поколение, зачатое подобным путем, и это свидетельствует о важном вкладе Смитсоновского института в возрождение вида.

Одним из направлений деятельности научной организации является создание генетического разнообразия: из-за ограниченности популяции дымчатым леопардам сложно создавать неродственные пары. Кроме того, за десятилетия работы с редкими кошками специалисты смогли разработать методики по их содержанию в неволе, и их применяют природоохранные центры по всему миру.

Закрепляя успех, Смитсоновский зоопарк решил впервые показать своим посетителям юных очаровательных подопечных. Самец по кличке Пайтун (Paitoon) родился в апреле, самка Джилиан (Jilian) – в марте. Они появились на свет в зоопарке Нэшвилла, а на базе института их будут обучать необходимым навыкам. Сейчас новые обитатели зоопарка с любопытством исследуют свое новое жилище, играют и резвятся.

Впоследствии им подберут подходящего партнера для спаривания. Несмотря на то, что малыши не являются родственниками, их генетическое соответствие признано недостаточно хорошим, и для воспроизведения здорового потомства им потребуются другие особи. Приблизительно в годовалом возрасте их введут в группу других юных леопардов, а по достижению половой зрелости, которая наступает у дымчатых леопардов в два года, они будут готовы к созданию пар и продолжению рода.

Узнайте о других зоопарках, где живут дымчатые кошки.

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