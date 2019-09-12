Спасти дымчатых леопардов: успешный опыт американского зоопарка

Смитсоновский институт природоохранной биологии участвует в программе по воспроизведению редких видов животных, в том числе – дымчатого леопарда (лат. Neofelis nebulosa). По приблизительным оценкам, в дикой природе осталось не более 10 000 особей. В стенах института первый дымчатый леопард родился в 1981 году, а спустя десять лет именно здесь ученым удалось впервые применить к этим животным технологию искусственного оплодотворения. В наши дни живет уже третье поколение, зачатое подобным путем, и это свидетельствует о важном вкладе Смитсоновского института в возрождение вида.



Одним из направлений деятельности научной организации является создание генетического разнообразия: из-за ограниченности популяции дымчатым леопардам сложно создавать неродственные пары. Кроме того, за десятилетия работы с редкими кошками специалисты смогли разработать методики по их содержанию в неволе, и их применяют природоохранные центры по всему миру.



Закрепляя успех, Смитсоновский зоопарк решил впервые показать своим посетителям юных очаровательных подопечных. Самец по кличке Пайтун (Paitoon) родился в апреле, самка Джилиан (Jilian) – в марте. Они появились на свет в зоопарке Нэшвилла, а на базе института их будут обучать необходимым навыкам. Сейчас новые обитатели зоопарка с любопытством исследуют свое новое жилище, играют и резвятся.