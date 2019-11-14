Спасти облачного бегуна

Неспешный пушистый зверек, обитающий на Филиппинах, всем своим видом доказывает, что крысы тоже могут быть очаровательными.

А рейнджеры геопарка Масунги прозвали его Облачным Бегуном, рассчитывая вызвать у посетителей желание защитить его. Ведь популяция Бегунов находится под угрозой из-за сокращения мест обитания.

Дом облачных бегунов – это густой лес, окружающий крутые скалы из известняка, возраст которого – 60 миллионов лет. Эти скалы – дом для 400 видов животных и растений, многие из которых обитают только здесь, уязвимы или находятся под угрозой исчезновения. Поэтому был создан геопарк площадью 400 гектаров, названный учеными «ковчегом биоразнообразия».

Сохранить ковчег нелегко. Местные власти мало заботила его защита, и земля долгое время была лакомым куском для предпринимателей, которых привлекали ресурсы и близость к Маниле. В попытке захватить геопарк в 2015 году они наняли вооруженных головорезов, открывших огонь по рейнджерам. Новости об этом налете распространились быстро, вызвав бурную волну негодования, и синдикаты, захватывающие земли, лишились неприкосновенности, рассказывает Энн Думалианг, помогающая управлять Фондом поддержки геопарка.