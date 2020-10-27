Спасти океаны: проект «Первозданные моря» на страже акваторий

В 2007 году Энрик Сала уволился с должности профессора в Институте океанографии Скриппса – потому что устал писать некрологи. «Я понял, что веду все более подробный поминальный список океана», – объясняет он.

Вместо того чтобы продолжать регистрировать вымирающие виды, Сала решил попытаться защитить существующие – в тех участках океана, куда еще не добралась Смерть.

Эти последние первозданые уголки пока не пострадали от чрезмерного вылова рыбы, загрязнений и изменения климата. «Нам нужно было отправиться туда, где океан все еще выглядит так же, как и 500 лет назад, – говорит Сала. – Нужно было вернуться к исходным показателям здоровых морей. Возможно, мы не сумеем вернуть весь Мировой океан в первозданное состояние, но эти места вселяют надежду».

Чтобы защитить такие зоны, в 2008 году Сала и Национальное географическое общество запустили проект «Первозданные моря» (Pristine Seas). За 12 лет он помог создать 22 морских заповедника, от царства гигантских водорослей к югу от мыса Горн до питомников горбатых китов в Габоне. Эти заповедники составляют две трети особо охраняемых акваторий мира, общая площадь которых превышает 5,5 миллиона квадратных километров.

Теперь Сала и его команда поставили еще более масштабную цель: добиться охраны более трети Мирового океана не только для поддержания биоразнообразия, но и для пополнения запасов рыбы и сохранения углерода.