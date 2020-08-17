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Природа

Спрайт-медуза: волшебное фото молнии над Техасом

Михаил Сысоев
17 августа 2020
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Фото: Стивен Хаммел
Такого рода разряды вспыхивают на доли секунды, и их можно поймать только высокочувствительной камерой.

Редкое явление удалось запечатлеть Стивену Хаммелу, специалисту по темному небу из обсерватории Макдональд. Он поймал спрайт в форме медузы 2 июля с хребта на горе Локк в Техасе. 

«Спрайты обычно кажутся глазам очень короткими, тусклыми, серыми структурами. Вам нужно очень постараться, чтобы заметить их, и часто я не уверен, что действительно их видел, пока не проверил запись камеры», — говорит Хаммел. 

В ночь, когда Хаммел сделал это фото, он записал четыре с половиной часа видеоматериала. 

«В целом в этом году я, вероятно, записал около 70 часов видеоматериалов и кадров и поймал около 70 спрайтов», — отметил Хаммел, добавив, что около половины спрайтов пришлись на один шторм. 

Дэвис Сентман, профессор физики Университета Аляски, скончавшийся в 2011 году, предложил название «спрайт» для этого типа погодного явления. По его словам, это имя «хорошо подходит для описания их внешнего вида», поскольку слово подчеркивает волшебную, мимолетную природу молнии.

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Некоторые спрайты, подобные тому, что сфотографировал Хаммел, имеют форму медуз. Другие представляют собой вертикальные столбы красного света с извивающимися вниз усиками: их называют морковными спрайтами.

Спрайты в форме медуз могут быть гигантскими. Хаммел предполагает, что молния над Техасом была около 50 километров в длину и столько же в высоту. Некоторые из спрайтов видны на расстоянии более 500 километров. 

Эти яркие вспышки вызываются электрическими разрядами на высоте от 50 до 100 километров. Они находятся в мезосфере — самом холодном слое атмосферы Земли.

Спрайты представляют собой вид электрических разрядов холодной плазмы. Они появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Впервые это явление было случайно зафиксировано в 1989 году физиками из Университета Миннесоты во время тестирования новой чувствительной камеры. До сих пор физическая природа спрайтов остается крайне малоизученной. 

Обычно спрайты появляются группами, реже — по одному. Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят, что связано с различием давления и состава атмосферы. Например, если спрайт появляется на высоте 70 километров, то благодаря азоту он будет красного цвета.

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