Спрайт-медуза: волшебное фото молнии над Техасом

Редкое явление удалось запечатлеть Стивену Хаммелу, специалисту по темному небу из обсерватории Макдональд. Он поймал спрайт в форме медузы 2 июля с хребта на горе Локк в Техасе.
«Спрайты обычно кажутся глазам очень короткими, тусклыми, серыми структурами. Вам нужно очень постараться, чтобы заметить их, и часто я не уверен, что действительно их видел, пока не проверил запись камеры», — говорит Хаммел.
В ночь, когда Хаммел сделал это фото, он записал четыре с половиной часа видеоматериала.
«В целом в этом году я, вероятно, записал около 70 часов видеоматериалов и кадров и поймал около 70 спрайтов», — отметил Хаммел, добавив, что около половины спрайтов пришлись на один шторм.
Дэвис Сентман, профессор физики Университета Аляски, скончавшийся в 2011 году, предложил название «спрайт» для этого типа погодного явления. По его словам, это имя «хорошо подходит для описания их внешнего вида», поскольку слово подчеркивает волшебную, мимолетную природу молнии.
Некоторые спрайты, подобные тому, что сфотографировал Хаммел, имеют форму медуз. Другие представляют собой вертикальные столбы красного света с извивающимися вниз усиками: их называют морковными спрайтами.
Спрайты в форме медуз могут быть гигантскими. Хаммел предполагает, что молния над Техасом была около 50 километров в длину и столько же в высоту. Некоторые из спрайтов видны на расстоянии более 500 километров.
Эти яркие вспышки вызываются электрическими разрядами на высоте от 50 до 100 километров. Они находятся в мезосфере — самом холодном слое атмосферы Земли.
Спрайты представляют собой вид электрических разрядов холодной плазмы. Они появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Впервые это явление было случайно зафиксировано в 1989 году физиками из Университета Миннесоты во время тестирования новой чувствительной камеры. До сих пор физическая природа спрайтов остается крайне малоизученной.
Обычно спрайты появляются группами, реже — по одному. Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят, что связано с различием давления и состава атмосферы. Например, если спрайт появляется на высоте 70 километров, то благодаря азоту он будет красного цвета.