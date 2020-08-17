Спрайт-медуза: волшебное фото молнии над Техасом

Редкое явление удалось запечатлеть Стивену Хаммелу, специалисту по темному небу из обсерватории Макдональд. Он поймал спрайт в форме медузы 2 июля с хребта на горе Локк в Техасе.

«Спрайты обычно кажутся глазам очень короткими, тусклыми, серыми структурами. Вам нужно очень постараться, чтобы заметить их, и часто я не уверен, что действительно их видел, пока не проверил запись камеры», — говорит Хаммел.

В ночь, когда Хаммел сделал это фото, он записал четыре с половиной часа видеоматериала.

«В целом в этом году я, вероятно, записал около 70 часов видеоматериалов и кадров и поймал около 70 спрайтов», — отметил Хаммел, добавив, что около половины спрайтов пришлись на один шторм.

Дэвис Сентман, профессор физики Университета Аляски, скончавшийся в 2011 году, предложил название «спрайт» для этого типа погодного явления. По его словам, это имя «хорошо подходит для описания их внешнего вида», поскольку слово подчеркивает волшебную, мимолетную природу молнии.