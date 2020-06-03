Спрайты: необычные молнии, возникающие в верхних слоях атмосферы

Во время сильной грозы на высоте от 30 до 90 километров в атмосфере могут появиться спрайты — необычные молнии разных форм и цветов. Они достигают 100 километров в диаметре и «живут» менее 100 миллисекунд. Обычно спрайты появляются группами, реже — по одному.

Спрайты могут быть разных форм и цветов. Это объясняется различием давления и состава атмосферы в зависимости от того, на какой высоте образуется спрайт. Например, если спрайт появляется на высоте 70 километров, то благодаря азоту он будет красного цвета. На меньших высотах количество кислорода и давление больше, а значит, спрайт может быть синего, голубого или белого цвета.

Впервые этот феномен удалось зафиксировать в 1989 году, когда ученые из университета Миннесоты тестировали новую чувствительную камеру для исследований на большой высоте. В тот момент в объектив случайно попал воронкообразный спрайт, который возник на высоте 30 километров в атмосфере. После этого стали изучаться съемки со спутников, и выяснилось, что этот феномен уже неоднократно удалось запечатлеть.

Сегодня спрайты все ещё остаются малоизученным явлением. Так, до сих пор точно не ясно, как они образуются. Известно лишь, что появление спрайтов связано с электрическими разрядами, возникающими между ионосферой (верхняя часть атмосферы Земли) и грозовыми облаками. В наше время за этими молниями наблюдают с помощью высотных самолетов, орбитальных космических аппаратов и из высокогорных районов нашей планеты.

На видео вы можете увидеть появление спрайтов в ускоренной съемке: