Спутник NASA снял последствия разрушительного пожара в Аризоне

На снимке запечатлены области над горами Санта-Каталина к северу от Тусона. В соответствии с описанием фотографии от NASA, растительность показана красным, а выгоревшие участки — темно-серым. Снимок охватывает площадь 33×48 километров.

Пожар в Аризоне вспыхнул в ночь на 5 июня в результате удара молнии. Чрезвычайно сухая растительность и ветер вызвали быстрое распространение огня. К 30 июня межведомственная информационная система по инцидентам InciWeb сообщила, что площадь возгорания превысила 46 000 гектаров.

ASTER обладает 14 спектральными полосами от видимой до инфракрасной области длин волн и высоким пространственным разрешением от 15 до 91 метра. Прибор снимает Землю для картирования и наблюдения за изменяющейся поверхностью нашей планеты. Это один из пяти инструментов наблюдения Земли, запущенных 18 декабря 1999 года на спутнике Terra.

Как отмечается на сайте NASA, широкий спектральный охват и высокое спектральное разрешение ASTER предоставляют ученым во многих дисциплинах важную информацию для картографирования поверхности и мониторинга динамических условий и временных изменений. Среди функций прибора — мониторинг ледниковых продвижений и отступлений; мониторинг потенциально активных вулканов; определение морфологии и физических свойств облаков; оценка водно-болотных угодий; мониторинг теплового загрязнения; деградация коралловых рифов; картографирование почв и температуры поверхности; и измерение поверхностного теплового баланса.

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