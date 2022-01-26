Старейшей в мире черепахе исполнилось 190 лет

Джонатан относится к виду гигантских сейшельских черепах (Aldabrachelys gigantea hololissa). Он уже был зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса как самое старое из живущих наземных существ, но теперь официально является старейшей из когда-либо живших черепах, известных человечеству.

Предполагается, что Джонатан родился в 1832 году. Дожив до 2022 года, он побил рекорд Туи Малилу – мадагаскарской лучистой черепахи (Astrochelys radiata), которая умерла в 1965 году, прожив не менее 188 лет.

Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. «Он местная икона, символ стойкости перед лицом перемен», – сказал Джо Холлинз, ветеринар Джонатана, представителям Книги рекордов Гиннесса.

По данным Британского музея в Лондоне, Джонатан прибыл на остров Святой Елены в 1882 году. Фотография Джонатана, датированная между 1882 и 1886 годами, показывает, что он к тому времени был взрослой особью, что предполагает, что ему было не менее 50 лет.