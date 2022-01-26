Старейшей в мире черепахе исполнилось 190 лет

Джонатан относится к виду гигантских сейшельских черепах (Aldabrachelys gigantea hololissa). Он уже был зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса как самое старое из живущих наземных существ, но теперь официально является старейшей из когда-либо живших черепах, известных человечеству.
Предполагается, что Джонатан родился в 1832 году. Дожив до 2022 года, он побил рекорд Туи Малилу – мадагаскарской лучистой черепахи (Astrochelys radiata), которая умерла в 1965 году, прожив не менее 188 лет.
Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. «Он местная икона, символ стойкости перед лицом перемен», – сказал Джо Холлинз, ветеринар Джонатана, представителям Книги рекордов Гиннесса.
По данным Британского музея в Лондоне, Джонатан прибыл на остров Святой Елены в 1882 году. Фотография Джонатана, датированная между 1882 и 1886 годами, показывает, что он к тому времени был взрослой особью, что предполагает, что ему было не менее 50 лет.
Сейчас Джонатан полностью ослеп и не чувствует запахов. Он живет на территории резиденции губернатора Святой Елены с другими гигантскими черепахами Дэвидом, Эммой и Фредом. Его кормят с рук раз в неделю, чтобы он получал достаточно калорий. Из еды он предпочитает капусту, огурцы и морковь.
Как сообщается в релизе Книги рекордов Гиннеса, помимо еды, главные интересы Джонатана включают сон и совокупление.
«Несмотря на свой возраст, у Джонатана все еще хорошее либидо, и его часто видят спаривающимся с Эммой, а иногда и с Фредом – животные часто не особенно чувствительны к полу», – говорит Холлинз.
Ученые до сих пор не до конца понимают, что позволяет таким черепахам как Джонатан жить так долго. Гигантские черепахи быстро убивают поврежденные клетки в процессе, называемом апоптозом, который может помочь защитить их от повреждения клеток, которые обычно разрушаются с возрастом.
Долголетие Джонатана может быть непревзойденным на суше, но в воде есть и более старые животные. Например, гренландские полярные акулы (Somniosus microcephalus) имеют расчетную максимальную продолжительность жизни не менее 272 лет, а некоторые стрекающие из рода гидр (Hydra) являются биологически бессмертными. Они гибнут только в случае болезней, или когда их съедают.