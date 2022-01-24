Стая косаток спасает кита от смерти: видео

Компания Whale Watch Western Australia организует туры с наблюдением за китами и другими морскими обитателями, и ее гиды, казалось бы, видели все, но дикая природа способна удивить самого опытного наблюдателя. Во время одной из поездок они заметили несколько косаток, которые, судя по их активности, преследовали добычу. Вскоре была замечена и потенциальная жертва: огромный горбатый кит, который находился в неестественном положении, спиной вниз. Животное не было мертво: вскоре оно перевернулось, и люди смогли увидеть, что оно крайне ослаблено, истощено и покрыто паразитами. Вдобавок его хвост был обмотан куском веревки.

Это объяснило присутствие кита в этой акватории в январе: обычно его сородичи в это время кормятся в районе Антарктиды, но кит, запутавшийся в веревке, не смог за ними последовать. Наблюдатели запустили дрон и увидели совершенно невероятную сцену. Косатки, в чей рацион входит любое мясо, должны были одолеть ослабевшую жертву, но вместо этого они освободили животное от пут, и то сумело уплыть.