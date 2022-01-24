Стая косаток спасает кита от смерти: видео

Компания Whale Watch Western Australia организует туры с наблюдением за китами и другими морскими обитателями, и ее гиды, казалось бы, видели все, но дикая природа способна удивить самого опытного наблюдателя. Во время одной из поездок они заметили несколько косаток, которые, судя по их активности, преследовали добычу. Вскоре была замечена и потенциальная жертва: огромный горбатый кит, который находился в неестественном положении, спиной вниз. Животное не было мертво: вскоре оно перевернулось, и люди смогли увидеть, что оно крайне ослаблено, истощено и покрыто паразитами. Вдобавок его хвост был обмотан куском веревки.
Это объяснило присутствие кита в этой акватории в январе: обычно его сородичи в это время кормятся в районе Антарктиды, но кит, запутавшийся в веревке, не смог за ними последовать. Наблюдатели запустили дрон и увидели совершенно невероятную сцену. Косатки, в чей рацион входит любое мясо, должны были одолеть ослабевшую жертву, но вместо этого они освободили животное от пут, и то сумело уплыть.
«Освобождение» произошло при непосредственном взаимодействии нескольких взрослых самцов и альфа-самки: со стороны казалось, что они набрасываются на кита, желая его растерзать. Однако преимущество было на их стороне, и они легко справились бы с беспомощным противником, а вместо этого они дали ему свободу.
Ни представители компании, ни морские биологи не могут объяснить эти события. Косатки – социальные и высокоинтеллектуальные животные, они способны на сострадание по отношению к себе подобным, но случаев помощи другим видам науке не известно. С другой стороны, их «милосердие» может объясняться тем, что они были уже сыты, либо же их летняя диета не включает мясо китов. Также они могли принять решение не поедать больную особь: та еще была способна обороняться, и косатки могли посчитать, что энергетические затраты несопоставимы с призом.
Так или иначе, но своими совместными действиями они дали киту второй шанс.
Узнайте, как скорбят косатки.