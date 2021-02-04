Стая пауков пришла в гости к австралийской семье: видео

Пользовательница Twitter из Австралии Пета Роджерс выложила фотографии и ролик, которые ей прислала подруга из Сиднея. По словам женщины, она находилась дома, когда ее дочь прибежала из спальни с криком: «Мама, у нас там стая пауков».
Слова дочери подтвердились. «Все не так уж плохо, их примерно 50 или 60», — спокойно произносит женщина на видео, а затем поворачивает камеру, показывая тьму членистоногих на потолке и стенах. «Они такие милые», — восклицает она.
So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021
Автор ролика предположила, что эти пауки — детеныши пауков-охотников из семейства Sparassidae. Эти членистоногие широко распространены в Австралии и других местах с теплым климатом. Один из видов охотников, гигантский паук-охотник (Heteropoda maxima) из Лаоса, имеет размах лапок около 30 сантиметров и является самым большим пауком в мире по диаметру.
Летом в Австралии популяция пауков-охотников быстро растет, и они нередко навещают дома людей. На прошлой неделе об этом сообщали многие жители Сиднея. Вероятно, это происходит из-за изменений климата.
По словам Рейвена, такая погода, а в особенности низкое давление, создает благоприятные условия для вылупления яиц этих пауков. Теплый влажный воздух идеально подходит для детенышей пауков с тонкой кожей, которые быстро обезвоживаются, когда условия слишком сухие. В одном мешкочке с яйцами могут находиться сотни детенышей пауков-охотников, что приводит к таким результатам, которые показаны на видео.
«Увы, эти плотные скопления милых детенышей пауков не задерживаются надолго, поскольку паучки относятся к каннибалам, и быстро начинают пожирать друг друга в течение дня или двух», — говорит арахнолог Лиззи Лоу из Университета Маккуори.