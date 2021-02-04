Стая пауков пришла в гости к австралийской семье: видео

Пользовательница Twitter из Австралии Пета Роджерс выложила фотографии и ролик, которые ей прислала подруга из Сиднея. По словам женщины, она находилась дома, когда ее дочь прибежала из спальни с криком: «Мама, у нас там стая пауков».

Слова дочери подтвердились. «Все не так уж плохо, их примерно 50 или 60», — спокойно произносит женщина на видео, а затем поворачивает камеру, показывая тьму членистоногих на потолке и стенах. «Они такие милые», — восклицает она.