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Природа

Стая пауков пришла в гости к австралийской семье: видео

National Geographic Россия
04 февраля 2021
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Фото: Peta Rogers
Ну а где еще быть паучьим детенышам, как не в детской спальне?

Пользовательница Twitter из Австралии Пета Роджерс выложила фотографии и ролик, которые ей прислала подруга из Сиднея.  По словам женщины, она находилась дома, когда ее дочь прибежала из спальни с криком: «Мама, у нас там стая пауков». 

Слова дочери подтвердились. «Все не так уж плохо, их примерно 50 или 60», — спокойно произносит женщина на видео, а затем поворачивает камеру, показывая тьму членистоногих на потолке и стенах. «Они такие милые», — восклицает она. 

Автор ролика предположила, что эти пауки — детеныши пауков-охотников из семейства Sparassidae. Эти членистоногие широко распространены в Австралии и других местах с теплым климатом. Один из видов охотников, гигантский паук-охотник (Heteropoda maxima) из Лаоса, имеет размах лапок около 30 сантиметров и является самым большим пауком в мире по диаметру. 

Летом в Австралии популяция пауков-охотников быстро растет, и они нередко навещают дома людей. На прошлой неделе об этом сообщали многие жители Сиднея. Вероятно, это происходит из-за изменений климата. 

«Фронт низкого давления после нескольких дней высоких температур принес дождь и влажность. Пауки-охотники часто ищут убежища в человеческих домах, когда жара и влажность слишком высоки, потому что дома предоставляют множество безопасных укромных уголков и трещин, где пауки могут спрятаться и где самки могут откладывать яйца», — Роберт Рэйвен, глава отдела наземного биоразнообразия Австралии в музее Квинсленда.

По словам Рейвена, такая погода, а в особенности низкое давление, создает благоприятные условия для вылупления яиц этих пауков. Теплый влажный воздух идеально подходит для детенышей пауков с тонкой кожей, которые быстро обезвоживаются, когда условия слишком сухие. В одном мешкочке с яйцами могут находиться сотни детенышей пауков-охотников, что приводит к таким результатам, которые показаны на видео.

«Увы, эти плотные скопления милых детенышей пауков не задерживаются надолго, поскольку паучки относятся к каннибалам, и быстро начинают пожирать друг друга в течение дня или двух», — говорит арахнолог Лиззи Лоу из Университета Маккуори.

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