Стая скворцов образовала огромную птицу над озером: невероятное фото

Сделав от 400 до 500 фотографий, Джеймс поймал удачу 2 марта. «Это окупилось. Мы были счастливы, когда запечатлели уникальную форму в небе после многих недель скучных снимков. Буквально небо было живым», — сказал он.

Собираясь в подобные стаи, скворцы пытаются сбить с толку хищников. Такое явление носит название мурмурация. Аналогичное поведение демонстрируют не только скворцы, но также галки, вороны, а также рыбы, сбивающиеся в косяки.