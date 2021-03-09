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Природа

Стая скворцов образовала огромную птицу над озером: невероятное фото

National Geographic Россия
09 марта 2021
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Фото: James Crombie / Instagram
Автор снимка уверяет, что это не подделка.

Ирландский фотограф Джеймс Кромби около недели пытался заполучить снимок явления, которое ему доводилось видеть до этого. Он наблюдал, как тысячи скворцов (Sturnus) образуют в небе различные фигуры, и в конечном итоге ему посчастливилось сделать фото, когда скворцы образовали гигантскую птицу над озером.

«Мой друг, Колин Хогг, живет недалеко от озера, и он сказал мне в прошлом году, что скворцы могут дать отличный снимок. Они гнездятся в тростниках на озере и перемещаются каждые четыре-пять дней на закате, образуя формы», — Джеймс Кромби.

Сделав от 400 до 500 фотографий, Джеймс поймал удачу 2 марта. «Это окупилось. Мы были счастливы, когда запечатлели уникальную форму в небе после многих недель скучных снимков. Буквально небо было живым», — сказал он. 

Собираясь в подобные стаи, скворцы пытаются сбить с толку хищников. Такое явление носит название мурмурация. Аналогичное поведение демонстрируют не только скворцы, но также галки, вороны, а также рыбы, сбивающиеся в косяки. 

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