Стая тунца преследует большую белую акулу: видео

Этому есть вполне разумное объяснение.

Необычное видео было выложено на YouTube-канале Dronesy пользователем Эриком Джонсом. Он запечатлел с дрона, как стая тунца плывет за большой белой акулой у побережья Мексики. При этом рыбы из семейства скумбриевых явно пытаются догнать хищницу, тогда как она не обращает на преследователей внимания.

«Было довольно интересно наблюдать за добычей, преследующей хищника. Тунец следовал позади, пока большая белая акула просто блуждала в воде. Иногда тунцы терлись о хвостовой плавник акулы и возвращались в косяк. Смотреть на это было удивительно», — Эрик Джонс.

«Было довольно интересно наблюдать за добычей, преследующей хищника. Тунец следовал позади, пока большая белая акула просто блуждала в воде. Иногда тунцы терлись о хвостовой плавник акулы и возвращались в косяк. Смотреть на это было удивительно», — Эрик Джонс.