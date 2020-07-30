Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Стеклянные лягушки – кто они?

Софья Демьянец
30 июля 2020
/upload/iblock/191/19151ed1e6c22caa9c19517895ea4159.jpg
Фото: Geoff Gallice
/upload/iblock/168/168956eddfd7ab35ee26791143fb43f9.jpg
Стеклянная лягушка
Фото: Brian Gratwicke
/upload/iblock/24b/24beb979b9cab311cfad8d1dea35e474.jpg
Икра стеклянной лягушки
Фото: Brian Gratwicke
У этих созданий прозрачное брюшко.

Стеклянные лягушки (Centrolenidae) получили свое название благодаря прозрачному брюшку. Через тонкую кожу на нижней части их тела можно увидеть внутренние органы, включая сердце, печень, желудок и кишечник.

Этих небольших амфибий (не превышают 7,5 сантиметров в длину) впервые обнаружили в Эквадоре, а сейчас известно, что их также можно встретить во влажных тропических лесах гор Центральной Америки и в некоторых других областях Южной Америки.

Как правило, они живут на деревьях, но во время сезона размножения обитают возле рек и ручьев. Яйца они откладывают на листья деревьев или кустарников, находящихся рядом с водой. И как только головастики вылупляются, они сразу же падают в реку или ручей, а повзрослев, забираются на дерево.

Узнайте, как плоды Pollia condensata сохраняют свой цвет десятки лет.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!