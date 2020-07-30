Стеклянные лягушки – кто они?

Стеклянные лягушки (Centrolenidae) получили свое название благодаря прозрачному брюшку. Через тонкую кожу на нижней части их тела можно увидеть внутренние органы, включая сердце, печень, желудок и кишечник.

Этих небольших амфибий (не превышают 7,5 сантиметров в длину) впервые обнаружили в Эквадоре, а сейчас известно, что их также можно встретить во влажных тропических лесах гор Центральной Америки и в некоторых других областях Южной Америки.

Как правило, они живут на деревьях, но во время сезона размножения обитают возле рек и ручьев. Яйца они откладывают на листья деревьев или кустарников, находящихся рядом с водой. И как только головастики вылупляются, они сразу же падают в реку или ручей, а повзрослев, забираются на дерево.

Узнайте, как плоды Pollia condensata сохраняют свой цвет десятки лет.