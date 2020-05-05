Стервятники вынудили гепарда уступить добычу, но сами остались ни с чем: видео

Уникальные и впечатляющие кадры удалось запечатлеть Бретту Хисману, рейнджеру из Национального парка Крюгера в ЮАР. Он рассказал, что крики обезьян привели его к гепарду, который поймал и убил импалу — чернопятую антилопу (Aepyceros melampus).

Спокойно провести трапезу гепарду не удалось, поскольку рядом оказались стервятники. Хищник несколько раз отпугивал надоедливых птиц, но как только опускал голову, чтобы откусить мяса, стервятники подходили всё ближе.