Стервятники вынудили гепарда уступить добычу, но сами остались ни с чем: видео

Уникальные и впечатляющие кадры удалось запечатлеть Бретту Хисману, рейнджеру из Национального парка Крюгера в ЮАР. Он рассказал, что крики обезьян привели его к гепарду, который поймал и убил импалу — чернопятую антилопу (Aepyceros melampus).
Спокойно провести трапезу гепарду не удалось, поскольку рядом оказались стервятники. Хищник несколько раз отпугивал надоедливых птиц, но как только опускал голову, чтобы откусить мяса, стервятники подходили всё ближе.
В конечном итоге, гепард сдался, уступив добычу, а десятки стервятников накинулись на тушу антилопы как пираньи.
«Мы сидели в страхе, наблюдая за тем, как пируют стервятники, пока гепард исчезает в чаще. Но через несколько секунд наступил хаос, и птицы в панике рассеялись. Некоторое время мы не могли понять, что происходит. Но вскоре перед нашими глазами оказался молодой лев. Он прогнал стервятников и потребовал добычу себе. Это было невероятно! Какая война за еду! Затем лев оттащил тушу в заросли травы, где и провел время, доедая антилопу», — рассказал Хисман.
Посмотрите на тайную ночную жизнь бегемотов.