Стоит ли енотам бояться койотов?

Койоты относительно недавно появились на востоке США. Ученые до сих пор спорят, стоит ли им опасаться «колонизации» этих зверей, и какие последствия можно ожидать от увеличения численности койотов. Некоторых беспокоит воздействие койота на добычу, такую ​​как олень. С другой стороны, других воодушевляет потенциальная роль, которую койоты могут играть, контролируя некоторые чрезмерно многочисленные популяции других зверей – например, енотов.

Если койоты действительно контролируют многочисленные популяции так называемых «мезохищников», которые являются хищниками среднего размера, то они могут быть полезны для видов, находящихся ниже их обоих по пищевой цепочке – популяций певчих птиц, например. Если еноты едят много яиц певчих птиц, то нашествие койотов (при условии, что они угрожают енотам), принесет пользу пернатым.

Ученые смогли взглянуть на косвенное воздействие койотов на енотов двумя способами. Во-первых, они рассмотрели снимки с ночных видеокамер и фотоловушек, чтобы понять, проявляют ли еноты осторожность в присутствии койотов и других лесных зверей или нет. Когда еноты на фотографиях поднимали голову вверх, озираясь, исследователи интерпретировали это как более проявление бдительности. Они увидели, что еноты более бдительны в полнолуние (что значит, что они чувствуют себя уязвимо в освещенной местности) и менее бдительны, когда они едят или кормятся рядом с другими животными, даже если это – представители других видов фауны.

Второй способ заключался в том, чтобы посмотреть по снимка с фотоловушек, когда животные были активны. Если модели активности енотов и койотов во многом совпадают, то эти два вида, вероятно, сосуществуют без конкуренции. Однако койоты едят енотов, то еноты наверняка скорректируют свои модели активности, чтобы они не пересекались с активностью койотов.

Результаты анализа паттернов активности показали высокую степень совпадения обоих видов. Койоты были немного более активными днем, чем еноты, но оба вида были наиболее активны ночью, а также в периоды рассвета и заката. В целом еноты были бдительны примерно 46% времени. Более половины времени они не наблюдали за хищниками и просто уделяли все свое внимание найденной пище. Было несколько случаев, когда еноты и койоты даже были запечатлены на одной фотографии.