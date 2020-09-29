Страх, любовь и ненависть в саванне: видео

Старейший национальный парк ЮАР — Национальный парк Крюгера — снова радует нас сборником видео из жизни саванны. Видео были сняты в разных уголках парка, но главными их героями стали дикие африканские, или гиеновидные, собаки и гиены.

Несмотря на похожие (в русском) названия, пятнистая гиена (лат. Crocuta crocuta) и гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus) – не родственники: первые относятся к семейству гиеновые, вторые – к псовым. И хотя пятнистая гиена – довольно крупное животное с размером тела до 1,3 м и высотой в холке 80 см, в случае стычки перевес нередко бывает на стороне гиеновидных собак: они около метра в длину, зато охотятся многочисленной и дружной стаей. И терпеть не могут гиен: встречая их на своем пути, дикие африканские собаки стремятся прогнать смышленых кошкообразных и продемонстрировать тем свою силу и храбрость.

Так случилось и на видео: гиеновидные собаки окружили гиену, вынуждая ту отступать шаг за шагом, пока животное не забилось под машину с туристами, снимавшими всю сцену. В то же время другая стая африканских собак загнала в угол сразу двух гиен, и как те ни рычали в ответ на их выпады, поскуливая и стеная, но тоже были вынуждены отступить к единственному надежному убежищу, которым снова оказалась машина с туристами, остановившаяся посреди саванны. Собаки немедля остановились у машины, с любопытством поглядывая на затаившихся гиен и подстерегая их. Как только животные пытались покинуть убежище и скрыться в саванне, собаки вновь шумной толпой окружали их и кусали, нападая с разных сторон.

Однако в итоге произошло то, чего не ожидал никто: хрупкий мир был восстановлен. На записи можно увидеть, как гиена вплотную останавливается напротив африканской собаки, и они принюхиваются друг к другу, не выказывая активных признаков агрессии.