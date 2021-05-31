«Странная» шоколадная лягушка нашлась в Новой Гвинее

При ближайшем рассмотрении были обнаружены и другие физические отличия Litoria mira от коралловолапой литории, в том числе круги лавандового цвета вокруг глаз. Кроме того, она может вырасти только до 8 см, тогда как для коралловопалой литории этот показатель составляет 13 см. «Mira» на латыни означает« удивительная» или «странная», и эта особенность легла в название нового вида.

Австралия и Новая Гвинея во время позднего третичного периода (2,6 миллиона лет назад) были единым континентом, и некоторые животные представлены на обоих массивах суши и в наши дни. Однако в Новой Гвинее сейчас преобладают тропические леса, а в северной Австралии – саванна. «Удивительная литория» эволюционировала настолько сильно, что даже не способна скрещиваться с коралловопалой, несмотря на то, что они частично занимают общую территорию и имеют общее происхождение.



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