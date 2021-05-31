«Странная» шоколадная лягушка нашлась в Новой Гвинее
Австралийские биологи Стив Ричардс и Пол Оливер изучают земноводных Новой Гвинеи и открыли уже около 200 новых видов. Одним из самых необычных стала Litoria mira: она имеет кожу шоколадного цвета. Ученые установили, что лягушка относится к древесным, или квакшам (Hylidae), и она очень похожа на коралловопалую литорию (Litoria caerulea).
Коралловопалая литория встречается и в Австралии, и в Новой Гвинее. Чаще всего она зеленая, но изредка все же попадаются коричневые особи. Биологам предстояло выяснить, является ли «шоколадная» лягушка разновидностью L.caerulea, или же это совершенно новый вид.
При ближайшем рассмотрении были обнаружены и другие физические отличия Litoria mira от коралловолапой литории, в том числе круги лавандового цвета вокруг глаз. Кроме того, она может вырасти только до 8 см, тогда как для коралловопалой литории этот показатель составляет 13 см. «Mira» на латыни означает« удивительная» или «странная», и эта особенность легла в название нового вида.
Австралия и Новая Гвинея во время позднего третичного периода (2,6 миллиона лет назад) были единым континентом, и некоторые животные представлены на обоих массивах суши и в наши дни. Однако в Новой Гвинее сейчас преобладают тропические леса, а в северной Австралии – саванна. «Удивительная литория» эволюционировала настолько сильно, что даже не способна скрещиваться с коралловопалой, несмотря на то, что они частично занимают общую территорию и имеют общее происхождение.
Познакомьтесь с длинноносой лягушкой, которую в 2019 году открыла та же группа ученых.