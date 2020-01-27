Странные отложения на поверхности озера в Юте оказались приветом из Арктики

Насыпи возвышаются над водой на высоту до одного метра и имеют до нескольких метров в поперечнике. По словам геологов, ранее такие образования были замечены только в арктических регионах. По словам Марка Миллигана, сотрудника Геологической службы Юты, минерал осаждается из соленой воды над горячими источниками, богатыми сульфатом, которые постепенно обнажаются по мере понижения уровня озера.

Мирабилит был впервые обнаружен немецко-голландским химиком XVII века Иоганном Глаубером, который нашел его в минеральных водах в Австрии. Он назвал минерал «sal mirabilis» – в переводе с латыни «чудесная соль», – и с тех пор он также известен как «глауберова соль». Мирабилит когда-то широко использовался в медицине, особенно в качестве слабительного.

Ученые полагают, что месторождения подобных сульфатных минералов могут существовать на Марсе и содержать окаменелые следы древних марсианских микробов. В 2011 году марсоход Opportunity обнаружил на Марсе сульфаты, которые, по-видимому, были отложены водой, а ровер Curiosity недавно обнаружил на планете признаки древних соленых озер.

По словам Миллигана, температура на Марсе, которая составляет в среднем минус 60 градусов по Цельсию, достаточно низкая, чтобы поддерживать стабильность таких минералов.