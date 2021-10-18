Странный эксперимент: головастиков научили «дышать» водорослями

Исследователи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене нашли способ сохранить жизнь головастиков гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis) даже после того, как лишили их способности дышать. Они вводили головастикам фотосинтетические водоросли, создавая симбиотические отношения между земноводными и микробами, которые поддерживали жизнь головастиков без какого-либо кислорода в окружающей среде.

В своем эксперименте ученые лишили головастиков кислорода, после чего их мозг полностью отключился. Затем они направляли луч света на резервуар с водой – водоросли в головастиках при этом активировались и начали производить кислород. Сразу после этого мозг головастиков снова заработал! Это значит, что водоросли успешно поддерживают жизнь своего нового хозяина, пишут авторы работы.

Биолог из Геттисбергского колледжа Райан Керни, который не участвовал в новом исследовании, рассказал, что ученые, в том числе и он сам, уже около десяти лет пытаются создать искусственные симбиотические отношения с водорослями с целью изменения или улучшения физиологии животных.

Хотя эксперимент прошел успешно, ученые отмечают, что неясно, можно ли использовать полученные данные для лечения состояний, при которых мозг испытывает недостаток кислорода.